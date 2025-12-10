ΒΙΝΤΕΟ: Ο Κέρκεζ μπερδεύτηκε - ΑΕΛ… ΑΕΚ συγγνώμη!

Ο Ατρόμητος του Ντούσαν Κέρκεζ έκανε μία καλή προσπάθεια απέναντι στην ΑΕΚ Αθηνών στην «ΟΠΑΠ Αρένα» τη προηγούμενη αγωνιστική, ωστόσο δεν κατάφερε να φύγει απ΄τη Νέα Φιλαδέλφεια με ένα θετικό αποτέλεσμα.

Μετά το τέλος του αγώνα και στο πλαίσιο της δημοσιογραφικής διάσκεψης, ο Βόσνιος κόουτς μπέρδεψε την ΑΕΚ με την ΑΕΛ στην αρχική του τοποθέτηση.

Δείτε το βίντεο: