ΒΙΝΤΕΟ: Ο Κέρκεζ μπερδεύτηκε - ΑΕΛ… ΑΕΚ συγγνώμη!
Δεν μπορείς να διαγράψεις το παρελθόν, ειδικά όταν αυτό σε συνδέει τόσο δυνατά μετά από πολλά χρόνια.
Ο Ατρόμητος του Ντούσαν Κέρκεζ έκανε μία καλή προσπάθεια απέναντι στην ΑΕΚ Αθηνών στην «ΟΠΑΠ Αρένα» τη προηγούμενη αγωνιστική, ωστόσο δεν κατάφερε να φύγει απ΄τη Νέα Φιλαδέλφεια με ένα θετικό αποτέλεσμα.
Μετά το τέλος του αγώνα και στο πλαίσιο της δημοσιογραφικής διάσκεψης, ο Βόσνιος κόουτς μπέρδεψε την ΑΕΚ με την ΑΕΛ στην αρχική του τοποθέτηση.
Δείτε το βίντεο: