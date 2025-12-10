Πετάει χωρίς Ζίνι, αλλά με Κουτέσα η ΑΕΚ για την Τουρκία

Δεν θα μπορέσει να υπολογίζει τελικά στις υπηρεσίες του Ζίνι ο Μάρκο Νίκολιτς για τον αγώνα της ΑΕΚ με την Σάμσουνσπορ την Πέμπτη στο πλαίσιο της League Phase του Conference League.

Ο άσος της Ένωσης, παρά τις πιθανότητες που είχε να δώσει το «παρών» στην αναμέτρηση τελικά δεν ταξιδεύει με την υπόλοιπη αποστολή της ομάδας.

Αντίθετα, το καλό μαντάτο έχει να κάνει με τον Κουτέσα. Είναι στην αποστολή, θα ταξιδέψει στην Τουρκία και θα είναι στη διάθεση του προπονητή του για το ματς. Δεν θα είναι στην αρχική 11άδα αλλά ανάλογα με την πορεία του ματς είναι πιθανό να χρησιμοποιηθεί.