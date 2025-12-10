Στο δρόμο για το «Χρυσό Παπούτσι»: Μόνος στη κορυφή ο Κέιν

Ο Χάρι Κέιν (Μπάγερν), σημειώνοντας τρία απότα πέντε γκολ στην εκτός έδρας νίκη της Μπάγερν στη Στουτγκάρδη (0-5), απολαμβάνει με 17 γκολ και 34 βαθμούς, την μοναξιά της κορυφής στην κατάταξη για το «Χρυσό Παπούτσι»», το ετήσιο βραβείο που απονέμεται στον πρώτο σκόρερ της «Γηραιάς Ηπείρου».

Πίσω του βρίσκεται ο Κιλιάν Μπαπέ (Ρεάλ Μαδρίτης) με 16 γκολ και 32 βαθμούς, ενώ το βάθρο ολοκληρώνει ο Έρλινγκ Χάαλαντ (Μάντσεστερ Σίτι) με 15 γκολ και 30 βαθμούς.

Ο πρώτος σκόρερ της ελληνικής Super League, Αγιούμπ Ελ Κααμπί (Ολυμπιακός), με τα δύο γκολ που σημείωσε απέναντι στον ΟΦΗ, έφτασε τα 12 και τους 18 βαθμούς και σκαρφάλωσε στην 30η θέση, ενώ ο Βαγγέλης Παυλίδης (Μπενφίκα), με 10 γκολ και 15 βαθμούς είναι στην 57η θέση.

Τα πέντε κορυφαία πρωταθλήματα στην κατάταξη της UEFA έχουν συντελεστή 2, οι χώρες που κατατάσσονται από την 6η έως την 22η θέση συντελεστή 1,5 και οι υπόλοιπες έχουν συντελεστή 1, ενώ είναι αξιοσημείωτο ότι τα σκανδιναβικά πρωταθλήματα βρίσκονται ήδη σε ιδιαίτερα προχωρημένη αγωνιστική φάση.

Οι πρώτοι 11 της κατάταξης για το «Χρυσό Παπούτσι»:

1. Χάρι Κέιν Μπάγερν 34 (17 γκολ Χ 2) 2. Κιλιάν Μπαπέ Ρεάλ Μαδρίτης 32 (16 γκολ Χ 2) 3. Έρλινγκ Χάαλαντ Μάντσεστερ Σίτι 30 (15 γκολ Χ 2) 4. Ντάρκο Λέμαγιτς RFS Ρίγα 28 (28 γκολ Χ 1) 5. Αγιάσε Ουεντά Φέγενορντ 27 (18 γκολ Χ 1,5) 6. Αουγκούστ Πρίσκε Τζουργκάρντεν 27 (18 γκολ Χ 1,5) 7. Ντάνιελ Κάρλσμπακ Σάρμποργκ 08 27 (18 γκολ Χ 1,5) 8. Ιμπραχίμ Ντιαμπατέ Γκάις 27 (18 γκολ Χ 1,5) 9. Κλάεμιντ Όλσεν Ρούναβικ 26 (26 γκολ Χ 1) 10. Κάσπερ Χεγκ Μπόντο/Γκλιμτ 25,5 (17 γκολ Χ 1,5) 11. Ναχίρ Μπεσάρα Χάμπαρμπι 25,5 (17 γκολ Χ 1,5)









ΑΠΕ-ΜΠΕ