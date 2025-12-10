ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Η τελευταία συνάντηση της Γιουβέντους με Κυπριακή ομάδα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΒΑΝΕΖΟΣ

Δημοσιευτηκε:

Με αφορμή τη σημερινή ευρωπαϊκή δοκιμασία της Πάφου στο Τορίνο για το Champions League, αξίζει να θυμηθούμε πότε ήταν η τελευταία φορά που η Γιουβέντους βρέθηκε αντιμέτωπη με ομάδα από την Κύπρο.

Tαξιδεύουμε πίσω στo 1999 και στη φάση του Α΄ γύρου του τότε Κυπέλλου UEFA (σημερινό Europa League), όταν η «Γηραιά Κυρία» αντιμετώπισε την Ομόνοια σε διπλές αναμετρήσεις. Στο πρώτο ματς, στη Λευκωσία, η ιταλική ομάδα επικράτησε με 5-2, ενώ στη ρεβάνς στο Τορίνο επιβλήθηκε με 5-0, «σφραγίζοντας» με εμφατικό τρόπο την πρόκριση. Oι αναμετρήσεις έγιναν στις 16 και 30 του Σεπτέμβρη με πρωταγωνιστή και στα δύο παιχνίδια τον «Πίπο» Ιντζάκι ο οποίος σκόραρε τέσσερα από τα συνολικά δέκα γκολ των Ιταλών, ενώ τα δύο τέρματα των πρασίνων πέτυχε ο Κοντολεύτερος.

Έκτοτε πέρασαν πάνω από δύο δεκαετίες, και σήμερα η Πάφος γράφει τη δική της ιστορία, αντιμετωπίζοντας ξανά μία από τις μεγαλύτερες ομάδες της Ευρώπης.

Κατηγορίες

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣΚΥΠΡΟΣ

