Καμπανάκι Σπαλέτι ενόψει Πάφου!

Στο πλαίσιο των δηλώσεών του στη δημοσιογραφική διάσκεψη πριν το ματς με τους πρωταθλητές, ο Λουτσιάνο Σπαλέτι σημείωσε ανάμεσα σε άλλα:

«Η Πάφος είναι μια σκληρή ομάδα, έχει πολλούς Βραζιλιάνους παίκτες που μπορούν να παίξουν καλό ποδόσφαιρο. Δέχτηκαν μία βαριά ήττα από την Μπάγερν. Πρέπει να είμαστε προσεχτικοί στις αντεπίθέσεις και δεν πρέπει να δίνουμε εύκολα την μπάλα για να αποφύγουμε τις επικίνδυνες καταστάσεις»