Μεγάλος ο προβληματισμός για τους τραυματισμούς στην Ένωση

Μόνο ο Εθνικός είναι στο μυαλό όλων στην Ένωση αλλά είναι έντονος ο προβληματισμός με τους τραυματισμούς που προέκυψαν από την πρόκριση στο κύπελλο επί του Χαλκάνορα (2-0).

Ο Φανγκέιρο κρατάει τα θετικά και προσπαθεί να διορθώσει όσα πιο πολλά μπορεί ενόψει του αυριανού δύσκολου και συνάμα παρὰ πολύ σημαντικού παιχνιδιού στο Δασάκι.

Σε ό,τι αφορά τα αρνητικά ο Πορτογάλος τεχνικός τραβάει τα μαλλιά του. Η κακή προετοιμασία του καλοκαιριού ολοένα και βγαίνει στην επιφάνεια με τους απανωτούς τραυματισμούς. Οι Δημήτρης Σολωμού, Σίμος Σολωμού, Ιβάν Λάτσα και Ζιοάο Σέσκο είναι οι ποδοσφαιριστές που έγιναν αναγκαστική αλλαγή.

Από το παιχνίδι του κυπέλλου ο Κάρλος Φανγκέιρο κρατάει την ουσία και την πρόκριση που ήταν το ζητούμενο. Επίσης ο Πορτογάλος τεχνικός κρατάει τη δική του πρώτη νίκη στον βυσσινί πάγκο. Επίσης έστω και με αντίπαλο ομάδα δεύτερης κατηγορίας πέτυχε για πρώτη φορά δύο γκολ. Δύο νεαροί ένας Κύπριος και ένας ξένος ήταν οι σκόρερ στον αγώνα με τον Χαλκάνορα. Ο Δημήτρης Σολωμού πέτυχε το πρώτο γκολ και ο Λιβανέζος Τζίμι Καζάν το δεύτερο.