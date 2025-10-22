Πρόκριση για χίλιους λόγους

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Υποδέχεται τον Χαλκάνορα και θέλει νίκη πρόκριση στο κύπελλο για χίλιους λόγους. Πρώτα και πάνω από όλα η Ένωση θέλει την νίκη πρόκριση για να αλλάξει την ψυχολογία της. Να ανέβουν και οι ποδοσφαιριστές να ανέβει και ο Φανγκέιρο και γενικά να βελτιωθεί το κλίμα στο Τάσος Μάρκου αφού μετά και την κάκιστη εμφάνιση με την ΑΕΚ έπεσε ξανά η ψυχολογία όλων.

Πρώτη νίκη

Στο πρωτάθλημα είναι στην τελευταία θέση χωρίς νίκη και κόντρα στον Χαλκάνορα θέλει να πετύχει την πρώτη επίσημη φετινή νίκη. Διαχρονικά στο κύπελλο η Ένωση στοχεύει στην διάκριση και για να γίνει αυτό θα πρέπει να περάσει για την ώρα το εμπόδιο του Χαλκάνορα. Ιδιαίτερο το ματς και για τον νέο προπονητή ο Κάρλος Φανγκέιρο που πραγματοποίησε ντεμπούτο στο βυσσινί πάγκο με ήττα από την ΑΕΚ και θέλει να πανηγυρίσει την πρώτη του νίκη. 

Με κάθε σοβαρότητα

Στα χαρτιά η Ένωση είναι το φαβορί για την πρόκριση. Παίζει στην έδρα της με ομάδα β’ κατηγορίας και είναι το φαβορί. Ωστόσο αυτό θα πρέπει να το αποδείξει μέσα στο γήπεδο. Πάντως ίχνος υποτίμησης του Χαλκάνορα δεν υπάρχει σε καμία περίπτωση. Ο Φανγκέιρο προειδοποίησε τους ποδοσφαιριστές να αντιμετωπίσουν τον Χαλκάνορα με κάθε σοβαρότητα.

Με αλλαγές

Η ήττα από την ΑΕΚ και η κακή εμφάνιση αλλά και το ότι το Σάββατο η Ένωση έχει δύσκολο παιχνίδι με τον Εθνικό στο Δασάκι θα φέρουν και αλλαγές στην ενδεκάδα. Όμως όποιες αλλαγές και αν κάνει ο Φανγκέιρο η Ένωση θα παίξει φουλ για να μην την πάθει. Τερματοφύλακας θα είναι ο Παναγιώτης Παναγιώτου. Οι Καζάν, Μουσελιάνι, Σέσκο, Λόχαν, Οκέκε είναι ποδοσφαιριστές που διεκδικούν θέση  Ερωτηματικό αποτελούν οι τραυματίες Χαραλάμπους, Μπαλούα, Κοσμάς.

