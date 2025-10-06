Ανακοίνωσε Fangueiro η ΕΝΠ

Η Επιτροπή Ποδοσφαίρου της Ε.Ν.Π. ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με τον Προπονητή Carlos Fangueiro.

Τελευταίος σταθμός του 48χρονου Πορτογάλλου τεχνικού ήταν η Πορτογαλλική Pacos Ferreira ενώ προηγουμένως έχει εργαστεί στη Leixoes και στην Dudelange στο Λουξεμβούργο, με την οποία κατέκτησε και ένα πρωτάθλημα και αγωνίστηκε στα προκριματικά των Ευρωπαϊκών διοργανώσεων.

Το κ. Fangueiro θα πλαισιώσει ο κ. Pedro Martins, επίσης από την Πορτογαλλία.

Καλωσορίζουμε τον κ. Fangueiro και τον κ. Martins στην μεγάλη οικογένεια της ΕΝΠ και τους ευχόμαστε κάθε επιτυχία στο έργο τους.