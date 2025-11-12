Άλωσε το Παρίσι με μυθικό ντεμπούτο Φαρίντ και φώναξε ότι είναι εδώ ο Παναθηναϊκός!

Κόντρα σε όλα τα προβλήματα, ο Παναθηναϊκός φώναξε ότι είναι εδώ! Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν νίκησε 101-95 την Παρί στην «Accor Arena» και επέστρεψε με εμφατικό τρόπο στις νίκες στην Ευρωλίγκα, ανεβαίνοντας στο 6-4 μετά από 10 αγωνιστικές με ένα πολύτιμο «διπλό»!

Σε ένα «τρελό» παιχνίδι με πολλές εναλλαγές προβαδισμάτων και καλά διαστήματα για αμφότερες τις ομάδες, οι «πράσινοι» κατόρθωσαν να παίξουν στους ρυθμούς των Παριζιάνων, και πήραν το ροζ φύλλο με πάρα πολλούς πρωταγωνιστές!

Πρώτος μεταξύ αυτών ο Κένεθ Φαρίντ, ο οποίος μετά από μία προπόνηση έπαιξε βασικός, έμεινε στο παρκέ για 23 λεπτά και μέτρησε 17 πόντους, 10 ριμπάουντ, 3 τάπες και 26 βαθμούς αξιολόγησης, σε ένα από τα πιο... μυθικά ντεμπούτα όλων των εποχών στην Ευρωλίγκα!

Το ματς

Το παιχνίδι ξεκίνησε με λέι απ των Σορτς και Ιφί (2-2), με τον Γουίλις να γράφει το 5-2 με το πρώτο τρίποντο του αγώνα. Ο Ιφί κέρδισε έξυπνα τρεις βολές και τις έβαλε όλες (8-2), με τον Φαρίντ να ανοίγει λογαριασμό από τη γραμμή για το 8-4. Ο Σορτς από μέση απόσταση μείωσε ακόμη περισσότερο (8-6), με τον Ρόμπινσον να απαντάει αμέσως για το 10-6. Χουάντσο και Ερέρα αντάλλαξαν τρίποντα (13-9), πριν ο Όσμαν πετύχει γκολ φάουλ για το 13-11. Ο Φαρίντ έκοβε τα πάντα στην άμυνα, με τους Ερνανγκόμεθ και Μήτογλου να μειώνουν από τη γραμμή σε 16-15. Οι Γάλλοι αντέδρασαν με Ιφί και Φαγέ (20-15), πριν ο Ναν μειώσει με σουτ μέσης απόστασης σε 20-17. Ο Ρόμπινσον ανέβασε και πάλι τη διαφορά για την Παρί (25-19), με τους Φαρίντ και Ναν να μειώνουν στον πόντο (25-24). Γουαταρά και Γκραντ αντάλλαξαν τρίποντα για να διαμορφώσουν το 28-27 του πρώτου δεκαλέπτου.

Η δεύτερη περίοδος ξεκίνησε με συνεχόμενα τρίποντα από τους Ναν και Σλούκα, με τον Παναθηναϊκό να παίρνει το προβάδισμα (32-33). Ο αρχηγός των πράσινων έβαλε δεύτερο συνεχόμενο (32-36), με τους Σαμοντούροφ και Μήτογλου να γράφουν από κοντά το 32-40. Ο Σλούκας συνέχισε να εκτελεί από μακριά (34-43), με τον Εμπαγιέ να δίνει λύση για το 36-43. Ο Μήτογλου με μακρινό σουτ ανέβασε για πρώτη φορά τη διαφορά πάνω από τους 10 πόντους (36-47), με τον Αγιαγί να εκμεταλλεύεται το λάθος του Σλούκα και να μειώνει σε 38-47 στον αιφνιδιασμό. Ο Ρόμπινσον μείωσε κι άλλο για την Παρί (43-49), με τον Χουάντσο να γράφει το 43-52 με τρίποντο στη λήξη του ημιχρόνου.

Το δεύτερο μέρος άρχισε με λέι απ του Ιφί (45-52), με τον Εμπαγέ να μειώνει ακόμη περισσότερο για τους γηπεδούχους, γράφοντας το 48-52 με τρίποντο. Ο Φαρίντ έδωσε λύση με χουκ (48-54), με τους Ιφί και Ναν να ανταλλάζουν τρίποντα για το 51-57. Ο Εμπαγέ και ο Ρόμπινσον έφεραν ξανά κοντά τους Παριζιάνους (53-57), με τον Ναν να συνεχίζει το πολύ καλό του παιχνίδι γράφοντας το 57-61 λίγο πίσω από τη βολή. Μόργκαν και Εμπαγέ ισοφάρισαν για τη γηπεδούχο ομάδα (61-61), με τον Αγιαγί να τη φέρνει μπροστά στο σκορ μετά από ώρα (63-61). Ο Αγιαγί συνέχισε να… βομβαρδίζει και έβαλε συνεχόμενους πόντους για το 70-65. Ο Μήτογλου απάντησε με τρίποντο (70-68), με τον Σλούκα να ισοφαρίζει σε 70-70 με βολές. Το τρίτο δεκάλεπτο έληξε ισόπαλο 72-72.

Η τέταρτη περίοδος άρχισε με συνεχόμενα τρίποντα από Γκραντ και Αγιαγί για το 75-75. Οι Παριζιάνοι βομβάρδισαν με συνεχόμενα μακρινά σουτ από Γουατάρα και Ερέρα, φτάνοντας στο +5 (84-79). Ο Φαρίντ συνέχισε το αδιανόητο παιχνίδι του με γκολ φάουλ (84-82), με τον Μήτογλου να ισοφαρίζει με μακρινό σουτ σε 84-84. Ο Χουάντσο κάρφωσε μετά την εντυπωσιακή ασίστ του Σλούκα (84-86), με τον Ρόμπινσον να κερδίζει τρεις βολές και να γράφει το 87-86. Ο Σορτς με φλόουτερ επανέφερε το προβάδισμα στον Παναθηναϊκό (87-88), με τον Ναν να εκτελεί για τρεις από τη γωνία για το 87-91. Ο Καβαλιέρ μείωσε από κοντά (89-91), με τον Σορτς να βάζει μεγάλο καλάθι για το 89-93. Ο Μήτογλου ακολούθησε με σημαντικό σουτ από μέση απόσταση (89-95), με τον Χουάντσο να καρφώνει μετά από ωραία δημιουργία του Σορτς για το 90-97. Ο Ρόμπινσον έβαλε τρεις βολές (93-97), με τον Σορτς να ευστοχεί σε δύο για το 93-99 και τον Ναν με κλέψιμο να τελειώνει ουσιαστικά το παιχνίδι.

Τα δεκάλεπτα: 28-27, 43-52, 72-72, 95-101

