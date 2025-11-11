ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Χάποελ Τελ Αβίβ... βγαλμένη από το ΝΒΑ συνέτριψε την Μπασκόνια στην βραδιά καριέρας του Μπράιαντ!

Χάποελ Τελ Αβίβ... βγαλμένη από το ΝΒΑ συνέτριψε την Μπασκόνια στην βραδιά καριέρας του Μπράιαντ!

Με τον Ελάιτζα Μπράιαντ να κάνει βραδιά καριέρας, η Χάποελ Τελ Αβίβ συνέτριψε με σκορ 114-89 την Μπασκόνια στη Σόφια για τη 10η αγωνιστική της Ευρωλίγκας, παραμένοντας στην κορυφή της βαθμολογίας!

Γρήγορος και άκρως εντυπωσιακός ήταν ο ρυθμός στο ξεκίνημα του αγώνα, με τη Χάποελ Τελ Αβίβ να παίρνει το πάνω χέρι στο σκορ και να προηγείται με 15-9 στο 4λεπτο, χάρη στην κυριαρχία του Οτούρου στην αντίπαλη ρακέτα. Η Μπασκόνια, όχι μόνο κατάφερε να ακολουθήσει το επιθετικό μπάσκετ των γηπεδούχων, αλλά μπόρεσε να προσπεράσει και στο σκορ (21-22) με πολυφωνία στην επίθεση, προτού ο Κρις Τζόουνς με ένα απίθανο buzzer beater τρίποντο από το κέντρο, γράψει το 26-24 της περιόδου!

Ένα καλάθι που εκτόξευσε την ψυχολογία της ομάδας του Δημήτρη Ιτούδη, η οποία και ξεδίπλωσε το πλούσιο επιθετικά της ταλέντο στο δεύτερο δεκάλεπτο. Με πρωταγωνιστές του Ελάιτζα Μπράιαντ και Βασίλιε Μίτσιτς που είχαν από 9 και 7 πόντους αντίστοιχα, η Χάποελ διατήρησε με άνεση το προβάδισμα στο σκορ, κλείνοντας το πρώτο ημίχρονο στο +10 και το 58-48.

Παρά τις προσπάθειες του Λουβαβού-Καμπαρό, που ώρες-ώρες έμοιαζε να παίζει μόνος του, η Μπασκόνια κατάφερε να μειώσει μέχρι και τους 5 (71-66) στο 25ο λεπτό. Κάπου εκεί, μίλησε η κλάση του Μπράιαντ, με τον Αμερικανό γκαρντ να παίρνει... φωτιά και με 11 προσωπικούς πόντους να εκτοξεύει τη διαφορά μέχρι και το +17 (85-68), με το τρίτο δεκάλεπτο να ολοκληρώνεται με σκορ 86-74.

Μάλιστα, με ένα σερί 12-2 στα πρώτα τέσσερα λεπτά της τέταρτης και τελευταίας περιόδου, η Χάποελ εκτόξευσε τη διαφορά στο +22 και το 98-76, καθαρίζοντας έτσι την υπόθεση νίκης. Το σύνολο του Ιτούδη δεν άφησε το πόδι από το... γκάζι, με αποτέλεσμα να πάρει το ροζ φύλλο αγώνα με το χορταστικό και άκρως εντυπωσιακό 114-89.

Τα δεκάλεπτα: 26-24, 58-48, 86-74, 114-89.

 

 

