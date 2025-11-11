ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Θα ψάξει το «μπαμ» με τον Ντεσάν για τον πάγκο της η Αλ Ιτιχάντ της Σαουδικής Αραβίας

Σύμφωνα με την Equipe, η Αλ Ιτιχάντ από τη Σαουδική Αραβία έχει θέσει ως πρώτο στόχο της για τον πάγκο την τον Ντιντιέ Ντεσάν, ο οποίος θα αποχωρήσει από την εθνική Γαλλίας μετά το Παγκόσμιο Κύπελλο.

Μεγάλος στόχος της Αλ Ιτιχάντ ο Ντιντιέ Ντεσάν!

Όπως αναφέρει σε δημοσίευμά της η «Equipe», ο 57χρονος προπονητής αποτελεί τον διακαή πόθο της ομάδας από τη Σαουδική Αραβία, με τους ανθρώπους της να βλέπουν στο πρόσωπό του τον εκλεκτό για να αναλάβει τα ηνία.

Ο Ντεσάν αναμένεται να αποχωρήσει από τον πάγκο της εθνικής Γαλλίας μετά το Παγκόσμιο Κύπελλο που θα διεξαχθεί το καλοκαίρι του 2026, με τον ίδιο πάντως να έχει ξεκαθαρίσει ότι παραμένει πλήρως αφοσιωμένος στις υποχρεώσεις του με τους «τρικολόρ» και ότι δεν θα πάρει κάποια απόφαση σχετικά με το μέλλον πριν από το τέλος του ερχόμενου Μουντιάλ.

«Υπήρξαν κάποιες επαφές. Δεν θα αναφέρω ονόματα, αλλά γνωρίζουν την κατάστασή μου. Θα πάρω την απόφασή μου μετά το τέλος του Παγκοσμίου Κυπέλλου και δεν αποκλείω τίποτα», είχε δηλώσει σε συνέντευξή του πριν από λίγο καιρό ο Ντεσάν.

 

 

ΔΙΕΘΝΗ

