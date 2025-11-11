Έγραψε ιστορία ο Σλούκας: Πρώτος παίκτης στην Euroleague που ξεπερνά τα 10.000 λεπτά συμμετοχής!

Μυθική επίδοση από τον Κώστα Σλούκα, που έσπασε ένα μεγάλο ρεκόρ στο ματς το Παναθηναϊκού με την Παρί.

Συγκεκριμένα, ο Έλληνας γκαρντ έγινε ο πρώτος παίκτης που ξεπερνά τα 10.000 λεπτά συμμετοχής στην Euroleague!

Για να φτάσει ως εδώ ο αρχηγός του Επτάστερου, χρειάστηκε 436 αγώνες με «τριφύλλι», Ολυμπιακό και Φενέρμπαχτσε, με τους Σέρχιο Γιουλ, Νικ Καλάθη και Μάικ Τζέιμς να ακολουθούν στη λίστα.