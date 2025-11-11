ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Με Φαρίντ στη 12άδα του ο Παναθηναϊκός κόντρα στην Παρί

Με Φαρίντ στη 12άδα του ο Παναθηναϊκός κόντρα στην Παρί

Την απόφαση να αφήσει εκτός 12άδας του Παναθηναϊκού τον Γιάννη Κουζέλογλου για το αποψινό παιχνίδι με την Παρί, πήρε ο Εργκίν Αταμάν.

Απόψε το βράδυ (22:00) ο Παναθηναϊκός AKTOR δοκιμάζεται στη Γαλλία και στην έδρα της Παρί για την 10η αγωνιστική της Ευρωλίγκας, με τους «πράσινους» να ψάχνουν την άμεση επιστροφή στις νίκες και τις καλές εμφανίσεις στη διοργάνωση.

Λίγη ώρα πριν το τζάμπολ στην «Accor Arena» έγιναν γνωστές οι επιλογές του Εργκίν Αταμάν για τη δωδεκάδα με την οποία θα παρατάξει το «τριφύλλι».

Οι «πράσινοι» ταξίδεψαν με 13 παίκτες στην πρωτεύουσα της Γαλλίας, με τον Γιάννη Κουζέλογλου να μένει τελικά εκτός επιλογών, την στιγμή που ο Κένεθ Φαρίντ δίνει το «παρών» για πρώτη φορά στη 12άδα του Παναθηναϊκού, με τον πολύπειρο σέντερ να ετοιμάζεται για το ντεμπούτο του.

Θυμίζουμε πως οι Χολμς, Γιούρτσεβεν και Τολιόπουλος έμειναν Αθήνα λόγω προβλημάτων τραυματισμών που αντιμετωπίζουν, σε αντίθεση με τον Ματίας Λεσόρ που ακολούθησε την αποστολή.

Η 12άδα του Παναθηναϊκού: Σορτς, Όσμαν, Σλούκας, Ρογκαβόπουλος, Σαμοντούροφ, Γκραντ, Ναν, Καλαϊτζάκης, Φαρίντ, Γκριγκόνις, Χουάντσο, Μήτογλου.

Πηγή: sport-fm.gr

 

 

 

Κατηγορίες

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

