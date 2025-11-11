Γλίτωσε το χειρουργείο ο Κολό Μουανί

Ο Ραντάλ Κολό Μουανί δεν θα χρειαστεί τελικά να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση, παρά το κάταγμα στη γνάθο που υπέστη το Σάββατο (8/11) στον αγώνα της Τότεναμ με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (2-2).

Ο 26χρονος τραυματίστηκε ύστερα από σύγκρουση με τον Χάρι Μαγκουάιρ και αντικαταστάθηκε στο ημίχρονο. Αρχικά υπήρχε ανησυχία πως ο τραυματισμός του θα απαιτούσε χειρουργείο και μακρά αποχή, ωστόσο κάτι τέτοιο δεν κρίνεται αναγκαίο. Παρ’ όλα αυτά, δεν έχει διευκρινιστεί ακόμη πόσο καιρό θα μείνει εκτός δράσης.

Ο Κολό Μουανί, που έχει 31 συμμετοχές και 9 γκολ με την εθνική Γαλλίας, αναγκάστηκε να αποσυρθεί από την αποστολή των «τρικολόρ» για τους αγώνες του Νοεμβρίου.

Η Τότεναμ, πέμπτη στη βαθμολογία πριν τη διακοπή, έχει μπροστά της δύσκολες αναμετρήσεις, με Άρσεναλ και Παρί Σεν Ζερμέν, ενώ ο προπονητής Τόμας Φρανκ αντιμετωπίζει ήδη αρκετές απουσίες στην επίθεση.