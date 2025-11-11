Ήταν γνωστό, έγινε και επίσημο για Γαρπόζη

Ήταν γνωστό, έγινε και επίσημο: Ο Αλέξης Γαρπόζης αποτελεί παρελθόν από τον Ακρίτα. Η ανακοίνωση τοιυ συλλόγου:

«Μετά από μια επικοδομιτικη και επιτυχημένη πορεία ακακοινώνουμε τη λύση της συνεργασίας με τον προπονητη Αλέξη Γαρποζη. Η διοίκηση, το τεχνικό επιτελείο και οι ποδοσφαιριστές μας εκφράζουν την ειλικρινή τους ευγνωμοσύνη για την πολύτιμη προσφορά, τον επαγγελματισμό και το πάθος που επέδειξε καθ’ όλη τη διάρκεια της παρουσίας του στην ομάδα.

Με τη συνέπεια, το ήθος και την εργατικότητά του, ο κύριος Αλέξης Γαρπόζης άφησε ισχυρό αποτύπωμα τόσο εντός όσο και εκτός αγωνιστικού χώρου, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην πρόοδο και τη συνολική εικόνα του Ακρίτα στα σαλόνια της πρώτης κατηγορίας. Ως Ακρίτας ευχαριστούμε θερμά για την προσφορά του και του εύχομαστε καλή συνέχεια και κάθε επιτυχία στην επαγγελματική του πορεία».