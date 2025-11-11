ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ήταν γνωστό, έγινε και επίσημο για Γαρπόζη

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Ήταν γνωστό, έγινε και επίσημο για Γαρπόζη

Παρελθόν ο Κύπριος κόουτς από τον πάγκο του Ακρίτα.

Ήταν γνωστό, έγινε και επίσημο: Ο Αλέξης Γαρπόζης αποτελεί παρελθόν από τον Ακρίτα. Η ανακοίνωση τοιυ συλλόγου:

«Μετά από μια επικοδομιτικη και επιτυχημένη πορεία ακακοινώνουμε τη λύση της συνεργασίας με τον προπονητη Αλέξη Γαρποζη. Η διοίκηση, το τεχνικό επιτελείο και οι ποδοσφαιριστές μας εκφράζουν την ειλικρινή τους ευγνωμοσύνη για την πολύτιμη προσφορά, τον επαγγελματισμό και το πάθος που επέδειξε καθ’ όλη τη διάρκεια της παρουσίας του στην ομάδα.

Με τη συνέπεια, το ήθος και την εργατικότητά του, ο κύριος Αλέξης Γαρπόζης άφησε ισχυρό αποτύπωμα τόσο εντός όσο και εκτός αγωνιστικού χώρου, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην πρόοδο και τη συνολική εικόνα του Ακρίτα στα σαλόνια της πρώτης κατηγορίας. Ως Ακρίτας ευχαριστούμε θερμά για την προσφορά του και του εύχομαστε καλή συνέχεια και κάθε επιτυχία στην επαγγελματική του πορεία».

 

Κατηγορίες

ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Άλωσε το Παρίσι με μυθικό ντεμπούτο Φαρίντ και φώναξε ότι είναι εδώ ο Παναθηναϊκός!

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Έγραψε ιστορία ο Σλούκας: Πρώτος παίκτης στην Euroleague που ξεπερνά τα 10.000 λεπτά συμμετοχής!

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Η Βαλένθια επικράτησε στον ισπανικό «εμφύλιο» της Ρέαλ Μαδρίτης και την προσγείωσε στην πραγματικότητα!

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Αρμάνι Μιλάνο: Νοκ άουτ για το παιχνίδι με Ολυμπιακό ο ΛεΝτέι

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Χάποελ Τελ Αβίβ... βγαλμένη από το ΝΒΑ συνέτριψε την Μπασκόνια στην βραδιά καριέρας του Μπράιαντ!

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Ανδρέας Τεττέη: Πρεσβευτής κατά του ρατσισμού και υποψήφιος στα FIFPRO Merit Awards!

Ελλάδα

|

Category image

Ήταν γνωστό, έγινε και επίσημο για Γαρπόζη

ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ

|

Category image

Πλησιάζει η επιστροφή των Ρίντιγκερ και Τσουαμενί, πιθανότατα προλαβαίνουν Ολυμπιακό

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Κοντά στην επιθετική τελειότητα!

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Γλίτωσε το χειρουργείο ο Κολό Μουανί

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Συμφωνία Ολυμπιακού-Πιρόλα έως το 2028

Ελλάδα

|

Category image

Η Ανόρθωση ηττήθηκε και δυσκολεύει η πρόκριση

ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Θα ψάξει το «μπαμ» με τον Ντεσάν για τον πάγκο της η Αλ Ιτιχάντ της Σαουδικής Αραβίας

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Με Φαρίντ στη 12άδα του ο Παναθηναϊκός κόντρα στην Παρί

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Εθνική: Ανεβάζει ρυθμούς ο Γιοβάνοβιτς - Το κίνητρο στα προσεχή ματς

Ελλάδα

|

Category image

Διαβαστε ακομη