Η Ανόρθωση ηττήθηκε και δυσκολεύει η πρόκριση
Δύσκολη αποστολή για τη «Μεγάλη Κυρία» αύριο.
Η Ανόρθωση δεν κατάφερε να ξεκινήσει με νίκη την επιστροφή της στα ευρωπαϊκά σαλόνια, καθώς ηττήθηκε από την ουκρανική Epicentr-Podolyany με 3-0 σετ (19-25, 15-25, 18-25), στο πλαίσιο του Α’ γύρου του CEV Challenge Cup Ανδρών.
Η «Μεγάλη Κυρία» προσπάθησε, αλλά οι φιλοξενούμενοι επέβαλαν τον ρυθμό τους σχεδόν σε όλη τη διάρκεια του αγώνα. Τα πράγματα δυσκολεύουν για την Ανόρθωση ενόψει του επαναληπτικού που θα γίνει αύριο.