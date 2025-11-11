Εθνική: Ανεβάζει ρυθμούς ο Γιοβάνοβιτς - Το κίνητρο στα προσεχή ματς

Ανεβάζει στροφές η Εθνική Ελλάδας. Με όλους τους ποδοσφαιριστές να προπονούνται πλέον σε φουλ ρυθμούς συνεχίστηκε η προετοιμασία της Ελλάδας για την αναμέτρηση του Σαββάτου (15/11, 21:45) απέναντι στη Σκωτία στο «Γ. Καραϊσκάκης» για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Διότι γυμνάστηκαν σε φουλ ένταση όσοι είχαν κάνει αποκατάσταση τη Δευτέρα.

Ο Σέρβος προπονητής έριξε το βάρος στην τακτική, κάνοντας αρκετές δοκιμές, δίχως να δείξει ενδεκάδα. Δεν αποκλείεται ο ομοσπονδιακός τεχνικός να κάνει δοκιμές σε πρόσωπα (όχι σε σχήμα) στους προσεχείς αγώνες. Ειδικά από τη στιγμή που δεν διακυβεύεται η πρόκριση, καθώς η Εθνική έχει βγει νοκ άουτ.

Στο παιχνίδι με τη Σκωτία δεν θα είναι διαθέσιμος ο Χρήστος Ζαφείρης, καθώς έχει συμπληρώσει κάρτες ο 22χρονος μέσος. Δεν αποκλείεται στη θέση του να βρεθεί ο Χρήστος Μουζακίτης, ο οποίος είναι ανεβασμένος το τελευταίο διάστημα.

Μπορεί ο μεγάλος στόχος να χάθηκε και να επικράτησε απογοήτευση στο «στρατόπεδο» της Εθνικής μετά το ματς με τη Δανία, όπως επεσήμανε και ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς με τις δηλώσεις του, αλλά σίγουρα δεν θα είναι αδιάφορη στους προσεχείς αγώνες. Καταρχάς θέλει να βγάλει αντίδραση, ενώ στον αγώνα με τη Σκωτία θα θελήσει να πάρει και ρεβάνς.

Παράλληλα, θέλει βαθμούς η Ελλάδα για να διατηρηθεί ψηλά στο ranking και να είναι στο 2ο γκρουπ στην κλήρωση για τα προκριματικά του Euro, ώστε να έχει όσο το δυνατόν πιο καλή κλήρωση (σε θεωρητικό επίπεδο).

* Η προπόνηση της Τετάρτης θα γίνει στις 18:30 στου Ρέντη.

Πηγή: sport-fm.gr