Η Βαλένθια επικράτησε στον ισπανικό «εμφύλιο» της Ρέαλ Μαδρίτης και την προσγείωσε στην πραγματικότητα!

Η Βαλένθια επικράτησε της απογοητευτικής Ρεάλ Μαδρίτης με 89-76 για την 10η αγωνιστική της Ευρωλίγκας και επανήλθε στις νίκες βελτιώνοντας το ρεκόρ της στο 6-4. Στον αντίποδα η «βασίλισσα» που υποχρεώθηκε σε δευτερεύοντα ρόλο στο μεγαλύτερο μέρος του αγώνα, γνώρισε την ήττα μετά από δύο συνεχόμενες νίκες και υποχώρησε στο 5-5.

Πρώτος σκόρερ για τις «νυχτερίδες» ήταν ο Ομάρι Μουρ με 16 πόντους ενώ οι Ντάιρους Τόμσον και Νέιθαν Ρίβερς έβαλαν από 14. Στον αντίποδα για τους Μαδριλένους ο Τρέι Λάιλς ήταν εξαιρετικός με 23 πόντους και 9 ριμπάουντ χωρίς, όμως, αντίκρισμα.

Το Ματς:

Η Ρεάλ Μαδρίτης ξεκίνησε πιο δυνατά τον αγώνα και κατάφερε με πέντε προσωπικούς πόντους του Καμπάτσο να μπει σε θέση οδηγού με 5-0. Η Βαλένθια απάντησε άμεσα, με τα τρίποντα των Μοντέρο και Ρίβερς για το 8-8 στα μέσα του πρώτου δεκαλέπτου. Τέσσερεις απανωτοί πόντοι από τον Λάιλς έβαλαν και πάλι μπροστά τη «βασίλισσα» (12-8). Οι φιλοξενούμενοι, με το κάρφωμα του Χεζόνια στον αιφνιδιασμό, πήραν και πάλι αέρα πέντε πόντων με 19-14, τρία λεπτά πριν το τέλος της πρώτης περιόδου, όμως οι «νυχτερίδες» με ένα επιμέρους 8-2 κατάφεραν να ολοκληρώσουν το πρώτο δεκάλεπτο με βραχεία κεφαλή στο 22-21.

Η Βαλένθια συνέχισε από εκεί που σταμάτησε στο πρώτο δεκάλεπτο με τον Μουρ να είναι ο κύριος εκφραστής των επιθέσεων και τον Ρίβερς να συμπληρώνει για το 29-23 οκτώ λεπτά πριν το τέλος του πρώτου μέρους. Η απάντηση της Ρεάλ ήταν άμεση, καθώς εκμεταλλευόμενη την αδυναμία των γηπεδούχων να φτάσουν προς το καλάθι, κατάφερε να τρέξει σερί 7-0 και να πάρει και πάλι το προβάδισμα με 30-29. Οι γηπεδούχοι κατάφεραν να απαντήσουν για ακόμα μια φορά στο «comeback» των Μαδριλένων και έχοντας πολύ καλό ποσοστό από το τρίποντο (Μουρ και Τόμσον 2/3 τρίποντα εκάστως), έτρεξαν επιμέρους 16-8 και πήγαν στα αποδυτήρια με το υπέρ τους 45-38.

Η ομάδα του Μαρτίνεθ, με τον Μοντέρο να είναι σε πολύ καλό βράδυ, έστειλε τη διαφορά στο +10 (48-38). Η «βασίλισσα» μείωσε και πάλι με τρίποντο του εξαιρετικού Λάιλς (48-44), όμως Τόμσον συνέχισε να σκοράρει από τη γραμμή του τρίποντου (3/4 τριπ.), δίνοντας εκ νέου αέρα 7 πόντων (51-44) στο δεύτερο λεπτό του δεύτερου ημιχρόνου. Με τον Καμπάτσο να πετυχαίνει το δεύτερό του τρίποντο και να φτάνει τους 12 πόντους, οι φιλοξενούμενοι μείωσαν στο 55-52 στα μέσα της τρίτης περιόδου. Στον εναπομείναντα χρόνο η αστοχία και τα λάθη ήταν οι πρωταγωνιστές, όμως ο Τόμσον, ευστοχώντας σε ακόμα ένα σουτ τριών πόντων (4/6), ξεκόλλησε την ομάδα του και την έστειλε στην τελευταία περίοδο με το υπέρ της 67-60.

Η ομάδα του Σκαριόλο μπήκε σε ακόμη ένα δεκάλεπτο χωρίς συγκέντρωση και είδε τον Τέιλορ με καλάθι-φάουλ να κάνει το 72-60 για το μεγαλύτερο προβάδισμα της Βαλένθια. Στον εναπομείναντα χρόνο η Βαλένθια διατήρησε διαφορές κοντά στους 10 πόντους και χωρίς να απειληθεί, πήρε τελικά το ρόζ φύλλο αγώνα, επικρατώντας με 89-76!

Τα δεκάλεπτα:22-21, 45-38, 67-60, 89-76