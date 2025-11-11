Κοντά στην επιθετική τελειότητα!

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Η ομάδα του Χένινγκ Μπεργκ έδειξε ξανά πως διαθέτει ταυτότητα και πλάνο.

Η Ομόνοια μπορεί να μην κατάφερε να φύγει με τη νίκη από το μεγάλο ντέρμπι απέναντι στον ΑΠΟΕΛ (2-2), δεχόμενη την ισοφάριση στην τελευταία φάση του αγώνα, όμως η εικόνα της στο γήπεδο ήταν για ακόμη μια φορά άκρως ενθαρρυντική. Οι πράσινοι παρουσίασαν ποδόσφαιρο υψηλού ρυθμού και επιπέδου, δημιούργησαν πολλές και καθαρές ευκαιρίες, δείχνοντας πως αποτελούν μια καλοκουρδισμένη μηχανή παραγωγής φάσεων.

Η ομάδα του Χένινγκ Μπεργκ διαθέτει ταυτότητα και πλάνο. Οι αυτοματισμοί, η ταχύτητα στην κυκλοφορία της μπάλας και η ένταση στο πρέσινγκ συνθέτουν ένα ποδοσφαιρικό σύνολο που ξέρει τι ζητά σε κάθε φάση.

Παρότι προχθές ήταν αρκετά άτυχη, βλέποντας κανείς γενικότερα τα παιχνίδια της, αν η Ομόνοια γίνει πιο αποτελεσματική μπροστά στην αντίπαλη εστία, τότε, οι νίκες θα έρχονται πολύ πιο εύκολα. Σημασία έχει ότι ο Νορβηγός τεχνικός έχει βάλει τη σφραγίδα του, δημιουργώντας μια ομάδα που απολαμβάνουν οι φίλοι της.

Η διακοπή του πρωταθλήματος λόγω εθνικών υποχρεώσεων δίνει την ευκαιρία στον Μπεργκ να δουλέψει πάνω στις αδυναμίες της ομάδας του. Κυρίως στην αποτελεσματικότητα και στις στιγμές διαχείρισης του παιχνιδιού. Το βασικό κομμάτι που λείπει από την επίθεση είναι, όπως προαναφέραμε, η αποτελεσματικότητα. Ο προπονητής των πρασίνων αναμένεται να δώσει έμφαση σε αυτόν τον τομέα ώστε η ομάδα να μην αγχώνεται μέχρι τα τελευταία λεπτά για το αν θα φτάσει στη νίκη σε παιχνίδια που φαίνονται «δικά» της.

Επόμενο ραντεβού για τους πράσινους το μεγάλο ντέρμπι με τον Απόλλωνα στις 23 Νοεμβρίου στο «Αλφαμέγα» (19:00). Ακόμη ένα δύσκολο παιχνίδι στο οποίο η Ομόνοια θα στοχεύσει τη νίκη ώστε να παραμείνει στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα. Όλοι στις τάξεις των πρασίνων ξέρουν ότι όσο προχωρά το πρωτάθλημα και η ομάδα βρίσκεται στην πρώτη θέση τόσο οι παίκτες θα παίρνουν ακόμη περισσότερη αυτοπεποίθηση για τον τελικό στόχο που είναι να σηκώσουν ψηλά την κούπα του πρωταθλητή.

Οι τραυματίες

Σε αναμονή βρίσκονται στην Ομόνοια για το αν θα βρίσκονται στη διάθεση του Μπεργκ για το ντέρμπι με τον Απόλλωνα οι Κουλιμπαλί και Άιτινγκ. Η κατάστασή τους αξιολογείται συνεχώς και μέχρι το τέλος της εβδομάδας ίσως υπάρξουν νεότερα. Ο Νορβηγός προπονητής, πάντως, μιλώντας στη προχθεσινή συνέντευξη Τύπου, εξέφρασε την ελπίδα  αμφότεροι να επιστρέψουν το συντομότερο και να βοηθήσουν την ομάδα.

