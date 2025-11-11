Πλησιάζει η επιστροφή των Ρίντιγκερ και Τσουαμενί, πιθανότατα προλαβαίνουν Ολυμπιακό

Στην τελική ευθεία για την επιστροφή τους στην αγωνιστική δράση Ρίντιγκερ και Τσουαμενί.

Οι δύο βασικοί ποδοσφαιριστές της Ρεάλ Μαδρίτης ταλαιπωρήθηκαν από προβλήματα τραυματισμών, όμως η αποθεραπεία τους βρίσκεται στο τελικό της στάδιο και αναμένεται να επιστρέψουν στην αγωνιστική δράση μετά τη διακοπή για τα παιχνίδια των εθνικών ομάδων.

Όπως μεταδίδουν μάλιστα στην Ισπανία, αν όλα κυλήσουν ομαλά, θα μπορούσαν να τεθούν στη διάθεση του Τσάμπι Αλόνσο είτε στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» (26/11) για το Champions League, είτε στο αμέσως επόμενο ματς της «βασίλισσας», κόντρα στην Τζιρόνα (30/11).

Για τη Ρεάλ, θα προηγηθεί η εκτός έδρας αναμέτρηση με την Έλτσε, για τη 13η αγωνιστική της La Liga, την οποία πάντως δύσκολα θα προλάβουν οι Ρίντιγκερ και Τσουαμενί.