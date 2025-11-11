Αρμάνι Μιλάνο: Νοκ άουτ για το παιχνίδι με Ολυμπιακό ο ΛεΝτέι

Με μια σημαντική απουσία θα παραταχθεί στα παιχνίδια της «διαβολοβδομάδας» για την Ευρωλίγκα η Αρμάνι Μιλάνο.

Όπως ανακοίνωσε ο ιταλικός σύλλογος, ο Ζακ ΛεΝτέι τραυματίστηκε εκ νέου στον αριστερό προσαγωγό και έτσι θα απουσιάσει από τις εντός έδρας αναμετρήσεις με αντίπαλο τη Βιλερμπάν (12/11) και τον Ολυμπιακό (14/11) για τη 10η και 11η αγωνιστική αντίστοιχα.

Ο 31χρονος Αμερικανός φόργουορντ πραγματοποιεί μια εξαιρετική σεζόν στη φετινή Ευρωλίγκα, μετρώντας 15,8 πόντους, 3,5 ριμπάουντ και 17,8 μονάδες στο σύστημα αξιολόγησης σε τέσσερα παιχνίδια της Αρμάνι στη διοργάνωση.

Παράλληλα, σταθερά εκτός παραμένει ο Λορέντζο Μπράουν που εξακολουθεί να αναρρώνει από τον τραυματισμό που υπέστη στο ξεκίνημα της σεζόν.