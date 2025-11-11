Συμφωνία Ολυμπιακού-Πιρόλα έως το 2028

«Ο Ολυμπιακός και ο Λορέντσο Πιρόλα κατέληξαν σε συμφωνία για την επέκταση του τρέχοντος συμβολαίου τους έως τις 30 Ιουνίου 2028». Αυτό αναφέρει η ιταλική ιστοσελίδα napolimagazine, που εξειδικεύεται σε θέματα της Νάπολι. Μία αναφορά που ακολουθεί το ιδιαίτερο ενδιαφέρον που έδειξε η πρωταθλήτρια Ιταλίας για τον αμυντικό του πρωταθλητή και Κυπελλούχου Ελλάδας.

«Ο κεντρικός αμυντικός, πρώην παίκτης της Ίντερ, έφτασε στον Πειραιά το καλοκαίρι του 2024, αποδεικνύοντας ότι είναι ένας αξιόπιστος αμυντικός με την ικανότητα να αγωνιστεί για μία από τις κορυφαίες ομάδες του ελληνικού πρωταθλήματος.

Θα υπάρξει αύξηση μισθού, η οποία θα ανεβάσει τον μισθό του σε σχεδόν 1 εκατομμύριο ευρώ. Η συμφωνία θα περιλαμβάνει επίσης ρήτρα για μονομερή επέκταση του συμβολαίου υπέρ του Ολυμπιακού, υπογραμμίζοντας σχεδόν την πρόθεσή τους να τον κρατήσουν υπό τις διαταγές τους για μεγάλο χρονικό διάστημα», αναφέρεται χαρακτηριστικά.