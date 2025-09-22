Προχωρά σε διπλή καταγγελία η Ένωση

Η Ένωση Νέων Παραλιμνίου προχωράει στην καταγγελία τόσο του διαιτητή Χρυσοβαλάντη Θεουλή όσο και του VARίστα Δημήτρη Σολωμού. Αναλυτικά τα όσα αναφέρουν με ανάρτησή τους οι βυσσινί:

«Η Επιτροπή Ποδοσφαίρου της Ε.Ν.Π. ενημερώνει ότι έχει προχωρήσει σε καταγγελία της Διαιτησίας του χθεσινού αγώνα της ομάδας μας με τον Απόλλωνα Λεμεσού. Συγκεκριμένα έγινε καταγγελία του Α Διαιτητή κ. Χρυσοβαλάντη Θεουλή και του Διαιτητή VAR κ. Δημήτρη Σολωμού για τα σοβαρά λάθη κατά της ομάδας μας, στα οποία υπέπεσαν κατά τη διάρκεια της χθεσινής αναμέτρησης. Ευελπιστούμε ότι θα είναι η τελευταία φορά που θα αναγκαστούμε να προβούμε σε καταγγελία Διαιτητών».