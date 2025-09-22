ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Προχωρά σε διπλή καταγγελία η Ένωση

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Προχωρά σε διπλή καταγγελία η Ένωση

Τα όσα αναφέρουν οι βυσσινί.

Η Ένωση Νέων Παραλιμνίου προχωράει στην καταγγελία τόσο του διαιτητή Χρυσοβαλάντη Θεουλή όσο και του VARίστα Δημήτρη Σολωμού. Αναλυτικά τα όσα αναφέρουν με ανάρτησή τους οι βυσσινί:

«Η Επιτροπή Ποδοσφαίρου της Ε.Ν.Π. ενημερώνει ότι έχει προχωρήσει σε καταγγελία της Διαιτησίας του χθεσινού αγώνα της ομάδας μας με τον Απόλλωνα Λεμεσού. Συγκεκριμένα έγινε καταγγελία του Α Διαιτητή κ. Χρυσοβαλάντη Θεουλή και του Διαιτητή VAR κ. Δημήτρη Σολωμού για τα σοβαρά λάθη κατά της ομάδας μας, στα οποία υπέπεσαν κατά τη διάρκεια της χθεσινής αναμέτρησης. Ευελπιστούμε ότι θα είναι η τελευταία φορά που θα αναγκαστούμε να προβούμε σε καταγγελία Διαιτητών».

 

Κατηγορίες

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝIΟΥ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Βγάζει γούστα και αρέσει!

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Πλήγμα στην Μπαρτσελόνα με Γκάβι και Φερμίν

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Χάνει τον Πελίστρι για δύο εβδομάδες ο Παναθηναϊκός

Ελλάδα

|

Category image

Άλλαξε η ώρα του ντέρμπι ΑΠΟΕΛ - Απόλλων

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Βρήκε «αρχοντικό» χαφ ο ΑΠΟΕΛ!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Προχωρά σε διπλή καταγγελία η Ένωση

ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝIΟΥ

|

Category image

Το δώρο του Παναθηναϊκού στον μικρό του φίλο από το Σίδνεϊ

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Ο λόγος που οι μισοί οπαδοί του Στρασβούργου δεν πανηγύρισαν το γκολ του Εμεγκά στο Παρίσι

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Αντίδραση Πετεβίνου για τις αναφορές Φανούριου

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Ο Κυπριανίδης πήρε θέση για το πέναλτι που φωνάζει η Ένωση

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Το... καρέ περνά από την αφιλόξενη «Αρένα»

ΑΡΗΣ

|

Category image

Ο ΠΑΣΠ καλεί σε πράξεις μετά τη συνάντηση ΚΟΠ – Επιτρόπου Ισότητας

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Αποχωρεί τον Δεκέμβριο από τα γήπεδα ο Μπουσκέτς

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Επιστολή Πάφου στην ΚΟΠ για ξένους VARίστες

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Η μουρμούρα «σβήνει» με διπλό!

ΑΕΛ

|

Category image

Διαβαστε ακομη