Η εικόνα ανησυχεί…

Το να μην προσπαθήσεις να το αποτρέψεις είναι το άλλο. Και στην Ανόρθωση είναι αυτό που ανησυχεί… επικίνδυνα. Η εικόνα της. Το χαστούκι με 2-0 από τον Εθνικό Άχνας άφησε την «Κυρία» στους δύο βαθμούς, χωρίς νίκη μετά από τέσσερις στροφές, με τον Τιμούρ Κετσπάγια να δηλώνει με απογοήτευση πως δεν χρειάζεται μόνο το πάθος, χρειάζονται και άλλα.

Τα πράγματα στην Ανόρθωση είναι δύσκολα σε όλα τα μέτωπα. Και στο οικονομικό στο οποίο πρέπει να μαζευτεί ένα ποσό κοντά στα δύο εκατομμύρια και επιβάλλεται να βρει τον τρόπο να απομακρυνθεί από τις θέσεις του υποβιβασμού. «Στην Ανόρθωση Αμμοχώστου δεν ταιριάζει η μιζέρια, μαζί θα τη βγάλουμε από τον βάλτο, θα παλέψουμε και θα αναγεννηθούμε από τις στάχτες μας», σημειώνεται μεταξύ άλλων σε χθεσινή ανακοίνωση της διοίκησης, που καλεί ξανά τον κόσμο να στηρίξει με όλους τους τρόπους.

Το επόμενο εμπόδιο είναι η Ομόνοια στο «Αντώνης Παπαδόπουλος» και εκεί θα ψάξει να κάνει... σεφτέ.