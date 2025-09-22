ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Η εικόνα ανησυχεί…

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ

Δημοσιευτηκε:

Η εικόνα ανησυχεί…

Το να ηττηθείς είναι το ένα.

Το να μην προσπαθήσεις να το αποτρέψεις είναι το άλλο. Και στην Ανόρθωση είναι αυτό που ανησυχεί… επικίνδυνα. Η εικόνα της. Το χαστούκι με 2-0 από τον Εθνικό Άχνας άφησε την «Κυρία» στους δύο βαθμούς, χωρίς νίκη μετά από τέσσερις στροφές, με τον Τιμούρ Κετσπάγια να δηλώνει με απογοήτευση πως δεν χρειάζεται μόνο το πάθος, χρειάζονται και άλλα.

Τα πράγματα στην Ανόρθωση είναι δύσκολα σε όλα τα μέτωπα. Και στο οικονομικό στο οποίο πρέπει να μαζευτεί ένα ποσό κοντά στα δύο εκατομμύρια και επιβάλλεται να βρει τον τρόπο να απομακρυνθεί από τις θέσεις του υποβιβασμού. «Στην Ανόρθωση Αμμοχώστου δεν ταιριάζει η μιζέρια, μαζί θα τη βγάλουμε από τον βάλτο, θα παλέψουμε και θα αναγεννηθούμε από τις στάχτες μας», σημειώνεται μεταξύ άλλων σε χθεσινή ανακοίνωση της διοίκησης, που καλεί ξανά τον κόσμο να στηρίξει με όλους τους τρόπους.

Το επόμενο εμπόδιο είναι η Ομόνοια στο «Αντώνης Παπαδόπουλος» και εκεί θα ψάξει να κάνει... σεφτέ.

 

Κατηγορίες

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΑΝΟΡΘΩΣΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: Τρεις συνεχίζουν παρέα στην κορυφή

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Ράτζκοφ: «Στεναχωρημένοι με το αποτέλεσμα και το πώς εξελίχθηκε»

ΑΡΗΣ

|

Category image

«Περήφανος για τους ποδοσφαιριστές μας»

ΑΕΚ

|

Category image

Μπεργκ: «Έπρεπε να παλέψουμε σκληρά, δεν είναι ένα συχνό σκορ αυτό»

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Το πράσινο show στο ΓΣΠ

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Εφιάλτης!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Τραμετσάνι μετά την πεντάρα με περίπου 20 λέξεις - «Υπεύθυνος εγώ»

ΑΕΛ

|

Category image

Πράσινο πάρτι!

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Η ΑΕΚ των δέκα παικτών «τέζαρε» τον Άρη στο 90΄!

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Σκόρπισε την ΑΕΛ στους πέντε ανέμους η Ομόνοια!

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Γκολ και ασίστ στο ντεμπούτο του ο Ανδρέου!

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Η περίεργη ρήτρα στο συμβόλαιο του Μουρίνιο στην Μπενφίκα

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Bundesliga: 400 οπαδοί των Ντόρτμουντ και Σάλκε σταμάτησαν τρένο για να παίξουν ξύλο!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Αποβλήθηκε ο Ροντέν, αποβλήθηκε και ο έξαλλος Ιδιάκεθ

ΑΕΚ

|

Category image

Εισφορά του Οκκά στην Ανόρθωση - Το ποσό που συνείσφερε και η μέχρι στιγμής «σούμα»

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη