ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Βγάζει γούστα και αρέσει!

ΑΝΔΡΕΑΣ ΨΑΛΤΗΣ

Δημοσιευτηκε:

Βγάζει γούστα και αρέσει!

Του πάει πολύ το εκτός έδρας του ΑΠΟΕΛ!

Οι γαλαζοκίτρινοι, μετά τις νίκες κόντρα σε Ε.Ν. Ύψωνα και ΕΝΠ, πέρασαν άνετα και από το «Στέλιος Κυριακίδης» επικρατώντας με 4-0 του Ακρίτα, στην καλύτερή τους φετινή εμφάνιση. Ειδικά στο πρώτο ημίχρονο, ο ΑΠΟΕΛ του Γκαρσία ήταν απολαυστικός. Με πίεση σε κάθε σημείο του αγωνιστικού χώρου, ασταμάτητα τρεξίματα και ελκυστικό ποδόσφαιρο, οι παίκτες του Πάμπλο Γκαρσία έφταναν με μεγάλη ευκολία στα καρέ του Περντρέου δημιουργώντας αρκετές ευκαιρίες. Πριν τη συμπλήρωση του ημιώρου ο ΑΠΟΕΛ ήταν μπροστά στο σκορ με 2-0, με την εικόνα του αγώνα να δείχνει από πολύ-πολύ νωρίς πως οι παίκτες του Γκαρσία θα είχαν ένα πολύ εύκολο απόγευμα στην Πάφο. Έτσι κι έγινε. Η ομάδα σκόραρε άλλα δύο γκολ στο δεύτερο ημίχρονο και το τελικό αποτέλεσμα λέει όλη την αλήθεια αναφορικά με την επίσκεψη της ομάδας στην Πάφο.

Πλέον ο ΑΠΟΕΛ έφτασε τις τρεις νίκες στο πρωτάθλημα, έχοντας εννέα βαθμούς, και ετοιμάζεται για το ντέρμπι της 5ης αγωνιστικής με τον Απόλλωνα. Αυτό θα είναι το δεύτερο παιχνίδι στο ΓΣΠ μετά την ήττα από την Πάφο. 

 

Κατηγορίες

ΑΠΟΕΛ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: Τρεις συνεχίζουν παρέα στην κορυφή

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Ράτζκοφ: «Στεναχωρημένοι με το αποτέλεσμα και το πώς εξελίχθηκε»

ΑΡΗΣ

|

Category image

«Περήφανος για τους ποδοσφαιριστές μας»

ΑΕΚ

|

Category image

Μπεργκ: «Έπρεπε να παλέψουμε σκληρά, δεν είναι ένα συχνό σκορ αυτό»

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Το πράσινο show στο ΓΣΠ

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Εφιάλτης!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Τραμετσάνι μετά την πεντάρα με περίπου 20 λέξεις - «Υπεύθυνος εγώ»

ΑΕΛ

|

Category image

Πράσινο πάρτι!

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Η ΑΕΚ των δέκα παικτών «τέζαρε» τον Άρη στο 90΄!

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Σκόρπισε την ΑΕΛ στους πέντε ανέμους η Ομόνοια!

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Γκολ και ασίστ στο ντεμπούτο του ο Ανδρέου!

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Η περίεργη ρήτρα στο συμβόλαιο του Μουρίνιο στην Μπενφίκα

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Bundesliga: 400 οπαδοί των Ντόρτμουντ και Σάλκε σταμάτησαν τρένο για να παίξουν ξύλο!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Αποβλήθηκε ο Ροντέν, αποβλήθηκε και ο έξαλλος Ιδιάκεθ

ΑΕΚ

|

Category image

Εισφορά του Οκκά στην Ανόρθωση - Το ποσό που συνείσφερε και η μέχρι στιγμής «σούμα»

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη