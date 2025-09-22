Βγάζει γούστα και αρέσει!

Οι γαλαζοκίτρινοι, μετά τις νίκες κόντρα σε Ε.Ν. Ύψωνα και ΕΝΠ, πέρασαν άνετα και από το «Στέλιος Κυριακίδης» επικρατώντας με 4-0 του Ακρίτα, στην καλύτερή τους φετινή εμφάνιση. Ειδικά στο πρώτο ημίχρονο, ο ΑΠΟΕΛ του Γκαρσία ήταν απολαυστικός. Με πίεση σε κάθε σημείο του αγωνιστικού χώρου, ασταμάτητα τρεξίματα και ελκυστικό ποδόσφαιρο, οι παίκτες του Πάμπλο Γκαρσία έφταναν με μεγάλη ευκολία στα καρέ του Περντρέου δημιουργώντας αρκετές ευκαιρίες. Πριν τη συμπλήρωση του ημιώρου ο ΑΠΟΕΛ ήταν μπροστά στο σκορ με 2-0, με την εικόνα του αγώνα να δείχνει από πολύ-πολύ νωρίς πως οι παίκτες του Γκαρσία θα είχαν ένα πολύ εύκολο απόγευμα στην Πάφο. Έτσι κι έγινε. Η ομάδα σκόραρε άλλα δύο γκολ στο δεύτερο ημίχρονο και το τελικό αποτέλεσμα λέει όλη την αλήθεια αναφορικά με την επίσκεψη της ομάδας στην Πάφο.

Πλέον ο ΑΠΟΕΛ έφτασε τις τρεις νίκες στο πρωτάθλημα, έχοντας εννέα βαθμούς, και ετοιμάζεται για το ντέρμπι της 5ης αγωνιστικής με τον Απόλλωνα. Αυτό θα είναι το δεύτερο παιχνίδι στο ΓΣΠ μετά την ήττα από την Πάφο.