Το δώρο του Παναθηναϊκού στον μικρό του φίλο από το Σίδνεϊ

Το ξεχωριστό δώρο που έκανε η ΚΑΕ Παναθηναϊκός σε έναν ξεχωριστό φίλο της ομάδας από το Σίδνεϊ.

Η φωτογραφία ενός μικρού φίλου του Παναθηναϊκού από παραλία του Σίδνεϊ με φανέλα του Κέντρικ Ναν συγκίνησε τους ανθρώπους της ΚΑΕ. Έτσι αναζήτησαν τον μικρό φίλο της ομάδας και του χάρισαν μία επίσημη εμφάνιση με το λογότυπο του 7ου Τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος».

Αναλυτικά η ανάρτηση του Παναθηναϊκού:

«Η πράσινη κληρονομιά συνεχίζεται...

Ο μικρός μας φίλος από το Σίδνεϊ απέδειξε με την αγνή του αφοσίωση τι σημαίνει να μεγαλώνεις με τις ιδέες και τα ιδανικά του Παναθηναϊκού και μάλιστα χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά από την Αθήνα.

Ως ελάχιστη ένδειξη ευγνωμοσύνης, του χαρίσαμε μία επίσημη εμφάνιση της ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR με το λογότυπο του 7ου Τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος».

Γιατί κάθε φίλαθλος είναι κομμάτι της ιστορίας μας, όπου κι αν βρίσκεται!»

 

