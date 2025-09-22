ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Χαμός στην Ισπανία με τον 11χρονο που απέκτησε η Ρεάλ

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Χαμός στην Ισπανία με τον 11χρονο που απέκτησε η Ρεάλ

Η Ρεάλ Μαδρίτης απέκτησε τον Μούσα Μπάλα Τραορέ, σε μια επένδυση της ομάδας για το μέλλον, προκαλώντας χαμός στα ισπανικά μέσα, αφού ο νέος της παίκτης είναι μόλις 11 ετών!

Η Ρεάλ Μαδρίτης απέκτησε τον 11χρονο (!) Μούσα Μπάλα Τραορέ, ο οποίος φαίνεται απίστευτο να είναι τόσο μικρός, λαμβάνοντας υπόψη τη σωματοδομή του.

Μετά τον 13χρονο Μοχάμεντ Νταμπόν (2,09 μ.) που έκανε ντεμπούτο με την Μπαρτσελόνα σε φιλικό προετοιμασίας απέναντι στην Τζιρόνα, το νέο «θαύμα της φύσης» έχει πέσει στα χέρια των Μαδριλένων.

Ο Μούσα γεννήθηκε στο Μπαμάκο, την πρωτεύουσα του Μαλί, και υπέγραψε συμβόλαιο που τον εντάσσει στο σύστημα υποδομών της ομάδας. Με τη νέα σεζόν θα αγωνίζεται στην ομάδα U14.

Οι Ισπανοί φαίνεται να έχουν ανακαλύψει ένα νέο αστέρι, αν κρίνει κανείς από τη φωτογραφία του και τη σωματική του ανάπτυξη, που δεν μοιάζει επ’ ουδενί με αυτή ενός 11χρονου αγοριού.

Από ό,τι φαίνεται, ο μικρός θα απασχολήσει πολύ τον κόσμο του μπάσκετ, αφού μόνο από μια φωτογραφία προκαλεί σάλο.

Το μεγαλύτερο γεγονός της σεζόν για την ομάδα του θα είναι η Minicopa Endesa, που θα διεξαχθεί τον Φεβρουάριο παράλληλα με το Copa del Rey. Η διοργάνωση έχει γίνει σημείο αναφοράς για το παιδικό μπάσκετ εδώ και χρόνια, και η Ρεάλ Μαδρίτης και η Μπαρτσελόνα συχνά υπογράφουν Αφρικανούς «γίγαντες» με στόχο να τους βοηθήσουν να κατακτήσουν τον τίτλο.

gazzetta.gr

 

Κατηγορίες

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: Τρεις συνεχίζουν παρέα στην κορυφή

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Ράτζκοφ: «Στεναχωρημένοι με το αποτέλεσμα και το πώς εξελίχθηκε»

ΑΡΗΣ

|

Category image

«Περήφανος για τους ποδοσφαιριστές μας»

ΑΕΚ

|

Category image

Μπεργκ: «Έπρεπε να παλέψουμε σκληρά, δεν είναι ένα συχνό σκορ αυτό»

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Το πράσινο show στο ΓΣΠ

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Εφιάλτης!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Τραμετσάνι μετά την πεντάρα με περίπου 20 λέξεις - «Υπεύθυνος εγώ»

ΑΕΛ

|

Category image

Πράσινο πάρτι!

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Η ΑΕΚ των δέκα παικτών «τέζαρε» τον Άρη στο 90΄!

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Σκόρπισε την ΑΕΛ στους πέντε ανέμους η Ομόνοια!

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Γκολ και ασίστ στο ντεμπούτο του ο Ανδρέου!

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Η περίεργη ρήτρα στο συμβόλαιο του Μουρίνιο στην Μπενφίκα

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Bundesliga: 400 οπαδοί των Ντόρτμουντ και Σάλκε σταμάτησαν τρένο για να παίξουν ξύλο!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Αποβλήθηκε ο Ροντέν, αποβλήθηκε και ο έξαλλος Ιδιάκεθ

ΑΕΚ

|

Category image

Εισφορά του Οκκά στην Ανόρθωση - Το ποσό που συνείσφερε και η μέχρι στιγμής «σούμα»

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη