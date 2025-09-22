Χαμός στην Ισπανία με τον 11χρονο που απέκτησε η Ρεάλ

Η Ρεάλ Μαδρίτης απέκτησε τον 11χρονο (!) Μούσα Μπάλα Τραορέ, ο οποίος φαίνεται απίστευτο να είναι τόσο μικρός, λαμβάνοντας υπόψη τη σωματοδομή του.

Μετά τον 13χρονο Μοχάμεντ Νταμπόν (2,09 μ.) που έκανε ντεμπούτο με την Μπαρτσελόνα σε φιλικό προετοιμασίας απέναντι στην Τζιρόνα, το νέο «θαύμα της φύσης» έχει πέσει στα χέρια των Μαδριλένων.

Ο Μούσα γεννήθηκε στο Μπαμάκο, την πρωτεύουσα του Μαλί, και υπέγραψε συμβόλαιο που τον εντάσσει στο σύστημα υποδομών της ομάδας. Με τη νέα σεζόν θα αγωνίζεται στην ομάδα U14.

Οι Ισπανοί φαίνεται να έχουν ανακαλύψει ένα νέο αστέρι, αν κρίνει κανείς από τη φωτογραφία του και τη σωματική του ανάπτυξη, που δεν μοιάζει επ’ ουδενί με αυτή ενός 11χρονου αγοριού.

Από ό,τι φαίνεται, ο μικρός θα απασχολήσει πολύ τον κόσμο του μπάσκετ, αφού μόνο από μια φωτογραφία προκαλεί σάλο.

Το μεγαλύτερο γεγονός της σεζόν για την ομάδα του θα είναι η Minicopa Endesa, που θα διεξαχθεί τον Φεβρουάριο παράλληλα με το Copa del Rey. Η διοργάνωση έχει γίνει σημείο αναφοράς για το παιδικό μπάσκετ εδώ και χρόνια, και η Ρεάλ Μαδρίτης και η Μπαρτσελόνα συχνά υπογράφουν Αφρικανούς «γίγαντες» με στόχο να τους βοηθήσουν να κατακτήσουν τον τίτλο.

gazzetta.gr