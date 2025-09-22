Το... καρέ περνά από την αφιλόξενη «Αρένα»

Πανέτοιμος για το αποψινό (19:00) παιχνίδι με την ΑΕΚ είναι ο Άρης, ο οποίος στοχεύει στην 4η του νίκη σε ισάριθμα παιχνίδια και, παράλληλα, στη διατήρηση της θέσης του στην κορυφή της βαθμολογίας. Ο Αρτσόμ Ράτζκοφ πάει για πρώτη φορά στην «Αρένα» και θέλει να κάνει αυτό που δεν έκανε ποτέ ο Άρης από όταν άνοιξε τις πύλες του το νέο γήπεδο. Να κερδίσει! Ο Λευκορώσος τεχνικός πάντως, σε τέσσερα παιχνίδια στην Ευρώπη και τρία στο πρωτάθλημα, δεν έχει ηττηθεί αφού ο αποκλεισμός από την ΑΕΚ Αθηνών ήρθε στην παράταση.

Σε ό,τι έχει να κάνει με το καθαρά αγωνιστικό κομμάτι, ο Κοκόριν δεδομένα θα είναι εκτός. Όσον αφορά τους Γκόλτσον και Μαγιαμπέλα, ο προπονητής της «Ελαφράς Ταξιαρχίας» θα περιμένει μέχρι την τελευταία στιγμή προκειμένου να δει αν θα μπορεί να τους υπολογίζει. Θυμίζουμε πως, με αφορμή τον τραυματισμό του δεύτερου, ο Ράτζκοφ τόνισε πως δεν θέλει να ρισκάρει το παραμικρό. Πάντως, τόσο ο Γκάουσταντ όσο και ο Μακόσλαντ έχουν αποδείξει στον προπονητή τους πως μπορεί να στηριχθεί πάνω τους.

Σε μία άλλη εξέλιξη, ο Άρης ανακοίνωσε την παραχώρηση του Ντένις Οφσιάνικοφ με τη μορφή δανεισμού στην Ε.Ν. Ύψωνα.