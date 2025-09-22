ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ο λόγος που οι μισοί οπαδοί του Στρασβούργου δεν πανηγύρισαν το γκολ του Εμεγκά στο Παρίσι

Ο λόγος που οι μισοί οπαδοί του Στρασβούργου δεν πανηγύρισαν το γκολ του Εμεγκά στο Παρίσι

Ο Εμανουέλ Εμεγκά σημείωσε ακόμη ένα γκολ με τη φανέλα του Στρασβούργου, όμως οι αντιδράσεις των οπαδών της ομάδας ήταν ανάμικτες.

Το Στρασβούργο έχει κάνει εντυπωσιακή εκκίνηση στη Ligue 1, μετρώντας τέσσερις νίκες σε πέντε ματς και καταλαμβάνοντας μία από τις πρώτες θέσεις της βαθμολογίας.

Εκ των πρωταγωνιστών των Αλσατών, ο Εμανουέλ Εμεγκά, που έχει φέτος τέσσερα γκολ και μία ασίστ σε πέντε συμμετοχές σε πρωτάθλημα και Ευρώπη, στην τελευταία του σεζόν με τη φανέλα του συλλόγου.

Βλέπετε, η Τσέλσι είχε ήδη κλείσει τον Ολλανδό σέντερ φορ για το καλοκαίρι του 2026, με τους οπαδούς του γαλλικού κλαμπ όμως να μην έχουν πάρει με καλό μάτι τη μεταγραφή και το γεγονός ότι ο νεαρός επιθετικός έχει ήδη ποζάρει με την εμφάνιση των Λονδρέζων!

Έτσι, τα πλάνα από την κερκίδα στο γκολ του Εμεγκά στην αναμέτρηση με την Παρί FC είναι τουλάχιστον παράξενα, με άλλους να πανηγυρίζουν το τέρμα του Εμεγκά και άλλους να τον κοιτάζουν παγωμένοι...

 

