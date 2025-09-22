Ο ΠΑΣΠ καλεί σε πράξεις μετά τη συνάντηση ΚΟΠ – Επιτρόπου Ισότητας

Ανακοίνωση από τον ΠΑΣΠ σε σχέση με τη συνάντηση του προέδρου της ΚΟΠ Χάρη Λοϊζίδη με την Επί«τροπο Ισότητας των Φύλων, Τζόζη Χριστοδούλου. Αναλυτικά:

«Κάθε συνάντηση που στοχεύει στην πρόληψη και επίλυση προβλημάτων που ταλαιπωρούν τον αθλητισμό είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Συνεπώς, η πρόσφατη συνάντηση μεταξύ του προέδρου της ΚΟΠ, Χάρη Λοϊζίδη, της προέδρου της Επιτροπής Γυναικείου Ποδοσφαίρου, Λένας Παναγιώτου και της Επιτρόπου Ισότητας των Φύλων, Τζόζη Χριστοδούλου, αποτελεί ένα θετικό βήμα προς την επίλυση χρόνιων προβλημάτων στον αθλητισμό.

Η Ομοσπονδία ενημέρωσε ότι στη συνάντηση τέθηκε η ανάγκη ενίσχυσης της συνεργασίας των δύο θεσμών σε ζητήματα εκπαίδευσης για την πρόληψη της βίας και της παρενόχλησης στους ποδοσφαιρικούς χώρους, η περαιτέρω προβολή του γυναικείου ποδοσφαίρου, καθώς και άλλα θέματα κοινού ενδιαφέροντος.

Κάθε ένα από αυτά τα ζητήματα έχει ιδιαίτερη σημασία για τον ΠΑ.Σ.Π. Εδώ και χρόνια ο Σύνδεσμός μας αγωνίζεται για τη βελτίωση των συνθηκών στο γυναικείο ποδόσφαιρο που εξακολουθεί να θεωρείται ο «φτωχός συγγενής» του κυπριακού ποδοσφαίρου.

Όπως είναι γνωστό, ένας από τους σημαντικότερους στόχους του ΠΑ.Σ.Π. που είχε αίσια κατάληξη τον Απρίλιο του 2023, ήταν η ψήφιση της τροποποίησης του νόμου από τη Βουλή των Αντιπροσώπων που αφορούσε τις ίσες παροχές σε άνδρες και γυναίκες που συμμετέχουν στις εθνικές ομάδες.

Δυστυχώς, δυόμιση χρόνια μετά, ο νόμος παραμένει ανεφάρμοστος όσον αφορά το άθλημα του ποδοσφαίρου. Παρότι δεν υπήρξε ενημέρωση για το συγκεκριμένο θέμα, θέλουμε να πιστεύουμε ότι στη συνάντηση της Επιτρόπου Ισότητας των Φύλων με τον πρόεδρο της ΚΟΠ και την πρόεδρο της Επιτροπής Γυναικείου Ποδοσφαίρου, συζητήθηκε αυτό το σοβαρό και εκκρεμές ζήτημα.

Αφενός, η Επίτροπος Ισότητας των Φύλων οφείλει να συνδράμει στην εφαρμογή του νόμου και στην προάσπιση του δικαιώματος των διεθνών ποδοσφαιριστριών σε ίσες παροχές. Αφετέρου, η ΚΟΠ οφείλει να ευθυγραμμιστεί πλήρως με τις νομοθετικές πρόνοιες, πράττοντας όχι απλώς το νόμιμο, αλλά και το ηθικά δίκαιο.

Είναι αδιανόητο το 2025 να συνεχίζουμε να συζητάμε για τα αυτονόητα: την ισότιμη μεταχείριση στον αθλητισμό. Δεν πρόκειται για θεωρητικό ζήτημα, διότι κάθε αδικία αφορά ανθρώπινες ζωές. Πίσω από κάθε τέτοια αδικία υπάρχει μια γυναίκα ή ένα κορίτσι που αγωνίζεται, προσπαθεί, ονειρεύεται και δικαιούται να αναγνωριστεί ισάξια. Η ισότητα δεν είναι μόνο νομική υποχρέωση, αλλά υπόθεση δικαιοσύνης, σεβασμού και αξιοπρέπειας που οφείλουμε όλοι να προασπίσουμε έμπρακτα».