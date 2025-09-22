ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Βρήκε «αρχοντικό» χαφ ο ΑΠΟΕΛ!

Βρήκε «αρχοντικό» χαφ ο ΑΠΟΕΛ!

Ποδοσφαιριστής που μπορεί να κάνει τη διαφορά ο Ντιέγκο Ρόσα.

Εντάξει, δεν μπορείς να βγάλεις ασφαλή συμπεράσματα από τρία– τέσσερα παιχνίδια, αλλά ο ποδοσφαιριστής που ξέρει μπάλα φαίνεται από μακριά!

Ο λόγος για τον Ντιέγκο Ρόσα, τον 22χρονο Βραζιλιάνο άσο του ΑΠΟΕΛ ο οποίος ξεχώρισε στο τελευταίο παιχνίδι με τον Ακρίτα.

Δεν είναι καθόλου τυχαίο το γεγονός ότι η Μάντστεστερ Σίτι το 2020 αγόρασε τα δικαιώματά του έναντι 6.000.000 ευρώ και ούτε τυχαίο βέβαια είναι ότι υπήρξε πρωταθλητής κόσμου με την Εθνική Βραζιλίας U17.

Ο Ρόσα έχει «αρχοντικό» στιλ στον αγωνιστικό χώρο. Αναχαιτίζει, δημιουργεί και τρέχει ασταμάτητα! Πρόκειται για έναν σύγχρονο χαφ και από ό,τι φαίνεται θα είναι από τους ποδοσφαιριστές που θα μας απασχολήσουν αρκετά τη φετινή χρονιά και όχι μόνο!

