Αποχωρεί τον Δεκέμβριο από τα γήπεδα ο Μπουσκέτς

Η Ιντερ Μαϊάμι τον περασμένο Μάιο υπέγραψε νέο συμβόλαιο με τον πολύπειρο αριστερό μπακ, Ζόρντι, Αλμπα μέχρι το τέλος της σεζόν 2027 και προσπάθησε να επεκτείνει και το συμβόλαιο του Σέρχι Μπουσκέτς, αλλά ο σπουδαίος Ισπανός χαφ έχει αποφασίσει ν' αποσυρθεί από τα γήπεδα στο τέλος Δεκεμβρίου, κλείνοντας την καριέρα του στην ομάδα της αμερικανικής Major Soccer League. 

Ο 37χρονος Ισπανός χαφ πήρε την απόφαση να αποσυρθεί από την ενεργό δράση, όταν ολοκληρωθούν οι αγωνιστικές υποχρεώσεις της ομάδας του Μαϊάμι το Δεκέμβριο, κάτι που σημαίνει ότι ο Μπουσκέτ θα συνεχίσει να αγωνίζεται για περίπου τρεις μήνες ακόμη. Σύμφωνα με σχετικό ρεπορτάζ της ισπανικής ιστοσελίδας «COPE», ο Μπουσκέτς ενημέρωσε τη διοίκηση της Ιντερ Μαϊάμι ότι η απόφασή του είναι οριστική. 

Στην καριέρα του ο διάσημος άσος κατέκτησε με την Μπαρτσελόνα εννέα πρωταθλήματα Ισπανίας (2009-10, 2010-11, 2011-12, 2013-14, 2016-17, 2018-19, 2022-23), τρία Champions League (2008-09, 2010-11, 2014-15), τρία UEFA Super Cup (2009, 2011, 2015), επτά Supercopa Ισπανίας (2009, 2010, 2011, 2013, 2016, 2018, 2022), τρία FIFA Club World Cup (2010, 2012, 2016), ενώ με τη φανέλα της εθνικής ομάδας ένα Παγκόσμιο Κύπελλο (2010) και το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα το 2012.

 

ΔΙΕΘΝΗ

