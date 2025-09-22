Άλλαξε η ώρα του ντέρμπι ΑΠΟΕΛ - Απόλλων

Μετά από κοινό αίτημα του ΑΠΟΕΛ και του Απόλλωνα, άλλαξε η ώρα του μεταξύ τους κυριακάτικου ντέρμπι και θα ξεκινήσει στις 19:00. Η σχετική ενημέρωση από την ΚΟΠ:

«Ο αγώνας της 5ης αγωνιστικής της Cyprus League by Stoiximan μεταξύ του ΑΠΟΕΛ και του Απόλλωνα την ερχόμενη Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου, θα αρχίσει στις 19:00 αντί στις 20:00 που ήταν αρχικά προγραμματισμένος.

Η αλλαγή στην ώρα προέκυψε μετά από κοινό αίτημα των δύο ομάδων που έγινε αποδεκτό από την ΚΟΠ».