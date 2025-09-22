Χάνει τον Πελίστρι για δύο εβδομάδες ο Παναθηναϊκός
ΓΗΠΕΔΟ
Ο Φακούντο Πελίστρι έχει υποστεί θλάση και θα αναγκαστεί να μείνει εκτός των υποχρεώσεων του Παναθηναϊκού για τις επόμενες δύο εβδομάδες.
Χωρίς τον Φακούντο Πελίστρι θα αναγκαστεί να πορευτεί το επόμενο διάστημα και συγκεκριμένα για τουλάχιστον δύο εβδομάδες ο Παναθηναϊκός.
Ο Ουρουγουανός εξτρέμ, που έμεινε εκτός αποστολής για το χθεσινό (21/09) ντέρμπι των «πράσινων» με τον Ολυμπιακό, υποβλήθηκε σήμερα (22/09) σε εξετάσεις για να διαπιστωθεί το ακριβές πρόβλημα.
Αυτές, λοιπόν, έδειξαν ότι ο Πελίστρι έχει υποστεί θλάση και θα πρέπει να ακολουθήσει πρόγραμμα θεραπείας για να την ξεπεράσει, άρα και να λείψει από τις υποχρεώσεις της ομάδας του.
Συγκεκριμένα, ο 23χρονος ακραίος επιθετικός δεν υπολογίζεται για τις αναμετρήσεις του Παναθηναϊκού με Γιούνγκ Μπόις, Παναιτωλικό, Γκόου Αχέντ Ίγκλις και Ατρόμητο.