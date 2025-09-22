Χάνει τον Πελίστρι για δύο εβδομάδες ο Παναθηναϊκός

Χωρίς τον Φακούντο Πελίστρι θα αναγκαστεί να πορευτεί το επόμενο διάστημα και συγκεκριμένα για τουλάχιστον δύο εβδομάδες ο Παναθηναϊκός.

Ο Ουρουγουανός εξτρέμ, που έμεινε εκτός αποστολής για το χθεσινό (21/09) ντέρμπι των «πράσινων» με τον Ολυμπιακό, υποβλήθηκε σήμερα (22/09) σε εξετάσεις για να διαπιστωθεί το ακριβές πρόβλημα.

Αυτές, λοιπόν, έδειξαν ότι ο Πελίστρι έχει υποστεί θλάση και θα πρέπει να ακολουθήσει πρόγραμμα θεραπείας για να την ξεπεράσει, άρα και να λείψει από τις υποχρεώσεις της ομάδας του.

Συγκεκριμένα, ο 23χρονος ακραίος επιθετικός δεν υπολογίζεται για τις αναμετρήσεις του Παναθηναϊκού με Γιούνγκ Μπόις, Παναιτωλικό, Γκόου Αχέντ Ίγκλις και Ατρόμητο.