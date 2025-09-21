Κάναντι: «Είχαμε πέναλτι, στο πρώτο γκολ του Απόλλωνα υπάρχει φάουλ»
Διαβάστε όσα είπε ο Νταμίρ Κάναντι μετά το τέλος του αγώνα της ΕΝΠ με τον Απόλλωνα...
«Συγχαρητήρια στον Απόλλωνα για τη νίκη, ήμασταν αρκετά καλοί σήμερα. Βρήκαμε κάποιες ευκαιρίες, μπορούσαμε να σκοράρουμε. Είναι σημαντικό να δείχνουμε σε τέτοια παιχνίδια ότι μπορούμε να ανταποκριθούμε. Είχαμε πέναλτι για χέρι, στο πρώτο γκολ υπάρχει επιθετικό φάουλ αλλά στο ΒΑΡ εξέτασαν για οφσάιντ. Με τον ίδιο τρόπο μας ακυρώθηκε γκολ με το ΑΠΟΕΛ. Το 3-0 δεν αντικατοπτρίζει την εικόνα του αγώνα. Παιχνίδι με παιχνίδι θα είμαστε καλύτεροι»
