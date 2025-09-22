Αντίδραση Πετεβίνου για τις αναφορές Φανούριου

Με αφορμή τις σημερινές τοποθετήσεις του εκπροσώπου Τύπου του Απόλλωνα Φανούριου Κωνσταντίνου για τη διαιτησία, υπήρξε αντίδραση από πλευράς ΑΠΟΕΛ. Συγκεκριμένα, ο εκπρόσωπος Τύπου των γαλαζοκιτρίνων Νεκτάριος Πετεβίνος με γραπτή του δήλωση αναφέρει τα ακόλουθα:

«Άκουσα προσεκτικά τις δηλώσεις του εκπροσώπου Tύπου του Απόλλωνα που χαρακτηρίζονται από μια ανάγκη να συμπεριλάβει τον ΑΠΟΕΛ και να το παρουσιάζει ως συμπαραστάτη των θέσεων του Απόλλωνα σε σχέση με την διαιτησία. Αντιλαμβάνομαι ότι αυτό πηγάζει και από τις πολλές επίμαχες φάσεις που υπήρξαν στο χθεσινό παιχνίδι του Απόλλωνα απέναντι στην Ένωση Νέων Παραλιμνίου.

Να ξεκαθαρίσουμε το εξής:

Ως ΑΠΟΕΛ δεν μας αφορά αν ο Απόλλωνας επιθυμεί είτε ξένους VARιστες είτε ξένους διαιτητές. Αν θέλει να εκφράσει την θέση του ο επίσημος Απόλλων, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα όμως δεν μπορεί να ορίζεται η θέση του ΑΠΟΕΛ, ως υπόθεση δια μέσω τρίτου. Οι αποφάσεις ορισμού των διαιτητών είναι ευθύνη της ΚΟΠ και του νέου αρχιδιαιτητή.

Εμείς αυτό που επιθυμούμε είναι να δούμε μια διαιτησία σαφώς διαφορετική και πολύ πιο ακριβοδίκαιη από αυτή που υπήρξε στον χθεσινό αγώνα Απόλλων-ΕΝΠ.

Έχουμε εμπιστοσύνη στην ομάδα μας, είμαστε βέβαιοι ότι ο κόσμος μας θα έχει ρεκόρ προσέλευσης για τη φετινή χρονιά το βράδυ της Κυριακής, γιατί βλέπει μια ομάδα που ανταποκρίνεται στις προσδοκίες του.

Παραμένουμε συγκεντρωμένοι στην προετοιμασία της ομάδας ενόψει ενός παραδοσιακού ντέρμπι και καλούμε τον κόσμο του ΑΠΟΕΛ να έχει μαζική παρουσία γιατί οι ποδοσφαιριστές μας έδειξαν ότι αξίζουν της εμπιστοσύνης του».