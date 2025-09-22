Ο Κυπριανίδης πήρε θέση για το πέναλτι που φωνάζει η Ένωση

Σχολιάζοντας τις επίμαχες φάσεις της 4ης αγωνιστικής στον Supersport 104, ο Γιαννάκης Κυπριανίδης πήρε θέση και για το πέναλτι που διαμαρτύρεται η Ένωση στον αγώνα με τον Απόλλωνα. Αναλυτικά:

Ολυμπιακός - Freedom24 Krasava ENY

18’ Πέναλτι ζήτησε ο Ολυμπιακός, έδειξε να συνεχιστεί ο διαιτητής. Το VAR σωστά κάλεσε τον διαιτητή. Υπήρχαν δύο παραβάσεις. Πάτημα και τρικλοποδιά. Σωστά άλλαξε την απόφασή του και έδωσε το πέναλτι. Κίτρινη κάρτα γιατί η μπάλα ήταν στο έδαφος και με τις κινήσεις των ποδιών του ο τερματοφύλακας πήγε για τη μπάλα.

Aκρίτας– ΑΠΟΕΛ

33’ Γκολ του Ακρίτα, μετρά όμως οριακά όπως φάνηκε στο VAR ήταν οφσάιντ.

Εθνικός - Ανόρθωση

45’ Κόκκινη στον Φουρτάδο για χτύπημα εκτός φάσης. Σωστά αποβλήθηκε.

90+8’ Κόκκινη στον Μπρένο. Ό,τι κι αν του είπε ο κόσμος δεν έπρεπε να αντιδράσει. Οι προκλήσεις δυστυχώς είναι μέσα στο παιχνίδι μας. Σωστή η αποβολή.

Απόλλων - Ένωση

30’ Γίνεται κόρνερ, αποκρούεται στη γραμμή, απομακρύνεται η μπάλα, ο αμυντικός του Απόλλωνα χτυπά την μπάλα που παίρνει μια ανοδική πορεία και χτυπά στο χέρι. Ο διαιτητής δείχνει να συνεχιστεί, συμφωνεί και το VAR. Όταν η μπάλα χτυπήσει στο σώμα και μετά στο χέρι, δεν δίνουμε πέναλτι. Εδώ όμως, με την απόκρουση της μπάλα, η μπάλα πήρε πορεία προς τα πάνω και ενώ το χέρι του ήταν ψηλά σε σημείο πάνω από το κεφάλι. Για εμένα ήταν πέναλτι. Το χέρι δεν ήταν εκεί από την αρχή, κινήθηκε με την πορεία της μπάλας.

40’ Πτώση του Χαραλάμπους από μαρκάρισμα του Βούρου. Φαίνεται πως ο παίκτης του Απόλλωνα παίζει τη μπάλα αρχικά.

55’ Γκολ του Απόλλωνα. Το VAR έπρεπε να ασχοληθεί με δύο σημεία, έξτρα από το οφσάιντ που ελέγχθηκε. Στην πρώτη μπαλιά, δύο παίκτες αντίπαλοι βρέθηκαν στο έδαφος, οπότε σωστά δεν τιμωρήθηκε κανένας σε αυτή τη φάση. Στη δεύτερη φάση, ο παίκτης που πήρε το κεφάλι από κάτω του υπήρχε παίκτης του Απόλλωνα. Το ζητούμενο είναι αν ο επιθετικός καθήλωσε τον αμυντικό ή το αντίθετο. Τα ριπλέι δεν μας ξεκαθάρισαν πλήρως. Δεν ξέρω αν είχαν άλλες λήψεις που δεν μας παρουσίασαν. Οπότε πάω με την απόφαση του VAR.

Ομόνοια Αρ. - Πάφος FC,

24’ Πέναλτι για την Πάφο. Σωστή η παράβαση στον Ζάζα.

90+8’ Γκολ της Πάφυ. Εξετάστηκε η φάση κατά πόσο επηρέαζε ο παίκτης μπροστά από τον τερματοφύλακα και ο διαιτητής το ακύρωσε. Εγώ δεν θα το ακύρωνα. Ήταν λίγο πλάγια.