Πλήγμα στην Μπαρτσελόνα με Γκάβι και Φερμίν

Η Μπαρτσελόνα είχε εύκολο έργο κόντρα στη Χετάφε αφού επικράτησε με 3-0. Παρόλα αυτά, ο Χάνσι Φλικ έχει... πονοκέφαλο από την χθεσινή αναμέτρηση, αφού αποκόμισαν προβλήματα τραυματισμών τόσο ο Γκάβι, όσο και ο Φερμίν.

Συγκεκριμένα, οι Καταλανοί ενημέρωσαν πως o Φερμίν υπέστη τραυματισμό στον λαγονοψοΐτη μυ στο αριστερό του πόδι και θα μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για περίπου τρεις εβδομάδες, ενώ ο τραυματισμός του Γκάβι είναι πιο σοβαρός.

Και αυτό διότι ο 21χρονος θα υποβληθεί σε αρθροσκόπηση στο δεξί του γόνατο και θα μείνει εκτός δράσης για περίπου πέντε εβδομάδες, ενώ θα υπάρξουν νεότερα όταν θα γίνει η επέμβαση. Αυτό σημαίνει πως ο Γκάβι δεν θα παίξει σίγουρα κόντρα στον Ολυμπιακό, ενώ ο Φερμίν είναι αμφίβολος.