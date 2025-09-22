ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Πλήγμα στην Μπαρτσελόνα με Γκάβι και Φερμίν

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Πλήγμα στην Μπαρτσελόνα με Γκάβι και Φερμίν

Δυο προβλήματα αποκόμισε η Μπαρτσελόνα από το χθεσινό ματς με τη Χετάφε, αφού τόσο ο Γκάβι, όσο και ο Φερμίν έχουν προβλήματα τραυματισμών.

Η Μπαρτσελόνα είχε εύκολο έργο κόντρα στη Χετάφε αφού επικράτησε με 3-0. Παρόλα αυτά, ο Χάνσι Φλικ έχει... πονοκέφαλο από την χθεσινή αναμέτρηση, αφού αποκόμισαν προβλήματα τραυματισμών τόσο ο Γκάβι, όσο και ο Φερμίν.

Συγκεκριμένα, οι Καταλανοί ενημέρωσαν πως o Φερμίν υπέστη τραυματισμό στον λαγονοψοΐτη μυ στο αριστερό του πόδι και θα μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για περίπου τρεις εβδομάδες, ενώ ο τραυματισμός του Γκάβι είναι πιο σοβαρός.

Και αυτό διότι ο 21χρονος θα υποβληθεί σε αρθροσκόπηση στο δεξί του γόνατο και θα μείνει εκτός δράσης για περίπου πέντε εβδομάδες, ενώ θα υπάρξουν νεότερα όταν θα γίνει η επέμβαση. Αυτό σημαίνει πως ο Γκάβι δεν θα παίξει σίγουρα κόντρα στον Ολυμπιακό, ενώ ο Φερμίν είναι αμφίβολος.

 

 

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Βγάζει γούστα και αρέσει!

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Πλήγμα στην Μπαρτσελόνα με Γκάβι και Φερμίν

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Χάνει τον Πελίστρι για δύο εβδομάδες ο Παναθηναϊκός

Ελλάδα

|

Category image

Άλλαξε η ώρα του ντέρμπι ΑΠΟΕΛ - Απόλλων

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Βρήκε «αρχοντικό» χαφ ο ΑΠΟΕΛ!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Προχωρά σε διπλή καταγγελία η Ένωση

ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝIΟΥ

|

Category image

Το δώρο του Παναθηναϊκού στον μικρό του φίλο από το Σίδνεϊ

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Ο λόγος που οι μισοί οπαδοί του Στρασβούργου δεν πανηγύρισαν το γκολ του Εμεγκά στο Παρίσι

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Αντίδραση Πετεβίνου για τις αναφορές Φανούριου

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Ο Κυπριανίδης πήρε θέση για το πέναλτι που φωνάζει η Ένωση

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Το... καρέ περνά από την αφιλόξενη «Αρένα»

ΑΡΗΣ

|

Category image

Ο ΠΑΣΠ καλεί σε πράξεις μετά τη συνάντηση ΚΟΠ – Επιτρόπου Ισότητας

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Αποχωρεί τον Δεκέμβριο από τα γήπεδα ο Μπουσκέτς

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Επιστολή Πάφου στην ΚΟΠ για ξένους VARίστες

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Η μουρμούρα «σβήνει» με διπλό!

ΑΕΛ

|

Category image

Διαβαστε ακομη