Χρυσοβαλάντης Θεουλή: Πάλι στο στόχαστρο και αναμονή για τους ειδικούς

Χρυσοβαλάντης Θεουλή: Πάλι στο στόχαστρο και αναμονή για τους ειδικούς

Βράζουν στο Παραλίμνι.

Ο Χρυσοβαλάντης Θεουλή βρίσκεται και πάλι στο επίκεντρο της κριτικής όσον αφορά τα διαιτητικά του σφυρίγματα. Μετά τον αγώνα Εθνικός - Ομόνοια, όπου ξεσήκωσε τις διαμαρτυρίες των πρασίνων, ο Κύπριος διαιτητής δέχεται τα «πυρά» των βυσσινί, με τη διοίκηση της ομάδας να σκέφτεται ακόμη και την καταγγελία του.

Θυμίζουμε ότι μετά το ματς στο Δασάκι, τόσο ο Θεουλή όσο και ο VAR Μενέλαος Αντωνίου δέχτηκαν «σιωπηλή τιιμωρία» μιας αγωνιστικής από τον αρχιδιαιτητή.

Πάντως, έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον να ακούσουμε τι θα μας πουν οι ειδικοί των επίμαχων φάσεων για τη διαιτησία του Θεουλή στη Λεμεσό. 

