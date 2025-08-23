ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Τελευταίες δοκιμές για Κάναντι

ΝΙΚΟΣ ΜΟΥΛΑΖΙΜΗΣ

Δημοσιευτηκε:

Τελευταίες δοκιμές για Κάναντι

Τελευταίος έλεγχος από τον προπονητή της Ένωσης, Νταμίρ Κάναντι. Η ομάδα του Παραλιμνίου φιλοξενεί την Καρμιώτισσα στο Τάσος Μάρκου στο τελευταίο φιλικό της προετοιμασίας της. Είναι το τελευταίο τεστ πριν ριχτεί στην μάχη του πρωταθλήματος. Η αναβολή της πρεμιέρας με την Πάφο οδήγησε τον Νταμίρ Κάναντι στην απόφαση να δώσει δύο φιλικά αυτή την ομάδα για να τσεκάρει όλο το ρόστερ. Την Τέταρτη έπαιξε με τον Σπάρτακο και σήμερα με την Καρμιώτισσα.

Βασική ενδεκάδα

Την Τέταρτη στο 2-2 με τον Σπάρτακο ο Κάναντι έδωσε περισσότερο χρόνο συμμετοχής σε ρεζέρβες και νεαρούς. Σήμερα κόντρα στην Καρμιώτισσα αναμένεται πως ο Κάναντι θα τεστάρει την βασική του ομάδα. Οι Κούστερ, Σάκιτς, Μουσελιάνι, Κράιντς, Ρισβάνης, Ντίρα, Κούρεζ, Οκέκε είναι ανάμεσα στα νέα αποκτήματα που προορίζονται για βασικοί.

Έλλα και Μπαλούα

Βασικοί παίκτες θεωρούνται και οι Έλλα και Μπαλούα. Ο Γκαμπονέζος επιθετικός Αντρέ Έλλα με τον Σπάρτακο έπαιξε ένα ημίχρονο. Σήμερα ενδέχεται ο Κάναντι να του δώσει περισσότερο χρόνο. Ο Τανζανός επιθετικός Έντουιν Μπαλούα με τον Σπάρτακο έπαιξε μόνο δεκαπέντε λεπτά και σήμερα ο Κάναντι θα του δώσει περισσότερο χρόνο.

Κατηγορίες

ΟμαδεςΚΥΠΡΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝIΟΥ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Χοροί, βιολιά, κρουστά, DJ και παιχνίδια στο μενού ψυχαγωγίας του FIBA EuroBasket 2025

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Πείσμωσε ο τρόπος

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Σε κρίση η σχέση του Νούνο με τον Εντού στη Νότιγχαμ

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Τέλος τα εισιτήρια και τώρα... «μαζί για το όνειρο»

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Stoiximan: Ανταγωνιστικές Αποδόσεις στην Cyprus League by Stoiximan

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Με ηγέτη τον Νούρκιτς έρχεται Κύπρο η Βοσνία και Ερζεγοβίνη για το FIBA EuroBasket 2025

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Τελευταίες δοκιμές για Κάναντι

ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝIΟΥ

|

Category image

«Μίλαν και Νάπολι στο κυνήγι του Ραμπιό»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Eπανήλθε για Ιωαννίδη η Σπόρτινγκ

Ελλάδα

|

Category image

Με εντελώς νέο λουκ για μία ιδανική αρχή

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Aκριβώς όπως έπρεπε

ΑΕΛ

|

Category image

Θέλει να δείξει προθέσεις με το καλημέρα ο Απόλλωνας

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Έτοιμος και αποφασισμένος o Άρης

ΑΡΗΣ

|

Category image

Ξεκινάει η Super League - Χωρίς ντέρμπι και λειψή η πρεμιέρα

Ελλάδα

|

Category image

Πλούσια δράση σε Κύπρο και εξωτερικό - Οι τηλεοπτικές μεταδόσεις του Σαββάτου (23/08)

TV

|

Category image

Διαβαστε ακομη