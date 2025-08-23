Τελευταίες δοκιμές για Κάναντι

Τελευταίος έλεγχος από τον προπονητή της Ένωσης, Νταμίρ Κάναντι. Η ομάδα του Παραλιμνίου φιλοξενεί την Καρμιώτισσα στο Τάσος Μάρκου στο τελευταίο φιλικό της προετοιμασίας της. Είναι το τελευταίο τεστ πριν ριχτεί στην μάχη του πρωταθλήματος. Η αναβολή της πρεμιέρας με την Πάφο οδήγησε τον Νταμίρ Κάναντι στην απόφαση να δώσει δύο φιλικά αυτή την ομάδα για να τσεκάρει όλο το ρόστερ. Την Τέταρτη έπαιξε με τον Σπάρτακο και σήμερα με την Καρμιώτισσα.

Βασική ενδεκάδα

Την Τέταρτη στο 2-2 με τον Σπάρτακο ο Κάναντι έδωσε περισσότερο χρόνο συμμετοχής σε ρεζέρβες και νεαρούς. Σήμερα κόντρα στην Καρμιώτισσα αναμένεται πως ο Κάναντι θα τεστάρει την βασική του ομάδα. Οι Κούστερ, Σάκιτς, Μουσελιάνι, Κράιντς, Ρισβάνης, Ντίρα, Κούρεζ, Οκέκε είναι ανάμεσα στα νέα αποκτήματα που προορίζονται για βασικοί.

Έλλα και Μπαλούα

Βασικοί παίκτες θεωρούνται και οι Έλλα και Μπαλούα. Ο Γκαμπονέζος επιθετικός Αντρέ Έλλα με τον Σπάρτακο έπαιξε ένα ημίχρονο. Σήμερα ενδέχεται ο Κάναντι να του δώσει περισσότερο χρόνο. Ο Τανζανός επιθετικός Έντουιν Μπαλούα με τον Σπάρτακο έπαιξε μόνο δεκαπέντε λεπτά και σήμερα ο Κάναντι θα του δώσει περισσότερο χρόνο.