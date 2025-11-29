LIVE: Άρης - Ε.Ν.Π. 2-0

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Παιχνίδι με σούπερ φαβορί στο «Αλφαμέγα»

Με στόχο να επανέλθει στα νικηφόρα αποτελέσματα μετά την ήττα από την Πάφο και να «πετάξει» στην κορυφή του πρωταθλήματος, ο Άρης υποδέχεται την Ένωση Νέων Παρασλιμνίου στο «Αλφαμέγα» (17:00), στο πλαίσιο της 12ης αγωνιστικής, και είναι αναμφισβήτητα το μεγάλο φαβορί για τη νίκη, κάτι που καλείται να αποδείξει και εντός αγωνιστικού χώρου.

Η «Ελαφρά Ταξιαρχία», που βρισκεται στην 4η θέση με 23 βαθμούς, όσους έχουν Ομόνοια και ΑΕΚ, με νίκη θα προσπεράσει και την πρωτοπόρο Πάφο FC που θα αντιμεωπίσειι αύριο την Freedom24 Krasava Ε.Ν.Υ.

Από την άλλη, η Ένωση Νέων Παραλιμνίου, που βρίσκεται στον πυθμένα, χωρίς νίκη και με έναν βαθμό, θα προσπαθήσει για τη μεγάλη έκπληξη που θα της δώσει εκτός από βαθμούς και ψυχολογία για τη συνέχεια.

Η εξέλιξη της αναμέτρησης:

Άρχισε το ματς:

64' Σουτ του Νίκολιτς στην κίνηση, η μπάλα άουτ.

50' ΓΚΟΛ, 2-0: Ο Νίκολιτς στρώνει έξω από την περιοχή στον Μοντνόρ, ο οποίος με υπέροχο τελείωμα στέλνει την μπάλα στη γνωιά της εστίας του Παναγιώτου.

49' Απευθείας εκτέλεση φάουλ από τον Κορέια, η μπάλα άουτ.

Τέλος του πρώτου μέρους.

45' Καλό σουτ του Κβιλιτάια, δύσκολη απόκρουση από τον Παναγιώτου.

42' Μεγάλη ευκαιρία για την Ένωση, με τον Ζόρντι-Έλα, να βρίσκεται σε πλεονεκτική θέση μέσα στη μεγάλη περιοχή, αλλά να κάνει κακό τελείωμα και να αποκρούει ο πορτιέρο του Άρη.

24' ΓΚΟΛ, 1-0: Εξαιρετική σέντρα από τον Γκομίς, από δεξιά, ο Κβιλιτάια με όμορφη κεφαλιά μέσα από την περιοχή δεν αφήνει περιθώρια αντίδρασης στον Παναγιώτου.

23' Επικίνδυνο σουτ από τον Λάτσα, λίγο έξω από την περιοχή, η μπάλα μόλις άουτ.

15' Καλό σουτ του Νίκολιτς, μπλοκάρει ο Παναγιώτου.

9' Μετά από σέντρα του Λάτσα, γίνεται μια κόντρα και η μπάλα αλλάζει πορεία, αναγκάζοντας τον Φοδέριγχαμ να διώξει δύσκολα σε κόρνερ.

-Ο Άρης προσπαθεί από νωρίς να επιβάλει τον ρυθμό του.

2' Σουτ του Νίκολιτς, η μπάλα πάνω από τα δοκάρια. 

Άρης: Φοδέριγχαμ, Γκόλτσον, Κορέια, Γκομίς (45' Κακουλλής), Σανέ, Γιαγκό, Νίκολιτς, Χαραλάμπους, Γκαουστάντ (45' Μαγιαμπέλα), Μοντνόρ, Κβιλιτάια.

Ε.ΝΠ: Παναγιώτου, Σάκιτς, Οκέκε, Σέσκο, Κατσιάρης (61' Ντα Σίλβα), Σ. Σολωμού, Κράιντζ, Λάτσα, Ζόρντι-Έλα, Μουσελιάνι (61' Δ. Σολωμού), Μ. Χαραλάμπους.

ΣΚΟΡΕΡ:

ΚΙΤΡΙΝΕΣ:

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Τεχράνυ Ανδρέας

Α' ΒΟΗΘΟΣ: Κωμοδρόμος Ηράκλης

Β' ΒΟΗΘΟΣ: Ιακώβου Χαράλαμπος

4ος ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Τσαμπαλάς Ανδρέας

VAR: Φωτίου Κωνσταντίνος

AVAR: Εγγλέζου Νίκος

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ: Δημητρίου Ανδρέας

 

