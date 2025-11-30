ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Καρέ αλλαγών από Καρσέδο στην ενδεκάδα της Πάφου στο «Αμμόχωστος»

Δημοσιευτηκε:

Με στόχο το δεύτερο σερί τρίποντο που θα την επαναφέρει στην πρώτη θέση της βαθμολογίας, η Πάφος αντιμετωπίζει την Krasava ΕΝΥ στο στάδιο «Αμμόχωστος», για τη 12η αγωνιστική του πρωταθλήματος.

Ο προπονητής της παφιακής ομάδας Χουάν Κάρλος Καρσέδο προχώρησε σε τέσσερις αλλαγές σε σχέση με τον αγώνα της Τετάρτης με τη Μονακό, καθώς έδωσε φανέλα βασικού στους Παπαδούδη, Μίμοβιτς, Κορέια και Ζάζα, οι οποίοι πήραν τις θέσεις των Μιχαήλ, Μπρούνο, Γκολντάρ και Κίνα.

Η ενδεκάδα της Πάφου: Παπαδούδης, Μίμοβιτς, Λουίζ, Λουκάσεν, Όρσιτς,  Σούνιτς, Πέπε Ντράγκομιρ, Κορέια, Ζάζα, Άντερσον.

Στον πάγκο βρίσκονται οι Μιχαήλ, Πηλέας, Γκολντάρ, Μπρούνο, Όντεφαλκ, Λάνγκα, Γκεσάντ, Κίνα, Μπασουαμινά και Ντιμάτα.

