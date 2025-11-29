ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Κοσμά: «Ευελπιστούμε να σπάσει το ρόδι»

Οι δηλώσεις το Κοσμά μετά τη νέα ήττα...

Ο προπονητής της Ένωσης Γιώργος Κοσμάς δήλωσε τα ακόλουθα μετά την ήττα από τον Άρη με 4-0.

«Ήρθαμε στη Λεμεσό να παίξουμε απέναντι σε μια πολύ καλή ομάδα. Στόχος μας ήταν να είχαμε αξιοπρεπή παρουσία. Ειδικά στο α’ μέρος η προσπάθεια των παιδιών ήταν πολύ καλή. Προσπαθήσαμε να περιορίσουμε τα ατού του Άρη. Ο Άρης είναι μια ταχυδυναμική ομάδα, με κάθετο και γρήγορο παιχνίδι. Μια από τις δύο ευκαιρίες που είχαμε ήταν κλασική. Οι αλλαγές που έκαναν έβαλαν πολλή ταχύτητα και δεν μπορούσαμε να τους σταματήσουμε εύκολα.

Μετά το δεύτερο γκολ φάνηκε η ποιότητα της αντίπαλης ομάδας.  Όταν χάνεις 4-0 δεν μπορείς να είσαι ευχαριστημένος. Παίρνουμε τα θετικά που θα μας βοηθήσουν στο επόμενο παιχνίδι με την Krassava. Eυελπιστούμε να σπάσει το ρόδι και να κάνουμε τη πρώτη μας νίκη στο πρωτάθλημα».

 

