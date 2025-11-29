Με τη θηλιά στο λαιμό η Ένωση, αναζητά το μεγάλο μπαμ στη Λεμεσό

Θέλει αποτέλεσμα κόντρα στα προγνωστικά η Ένωση στη δύσκολη έξοδο που έχει απέναντι στον Άρη. Είναι το απόλυτο αουτσάιντερ αλλά έχει τη... θηλιά στο λαιμό και δεν πάει για περίπατο. Άλλωστε στη θέση που βρίσκεται η ομάδα του Παραλιμνίου δεν μπορεί να διαχωρίζει ή και να επιλέγει παιχνίδια. Είναι στην τελευταία θέση με μόλις ένα βαθμό από το εκτός έδρας 1-1 με τον Ολυμπιακό και μετρά και 10 ήττες.

Απέναντι στην Ανόρθωση, έδειξε βελτιωμένη και ο Γιώργος Κοσμάς ελπίζει πως θα είναι ακόμη πιο ανεβασμένη η ομάδα του. Ο Κύπριος τεχνικός έστειλε μήνυμα στους παίκτες του πως δεν έχουν να φοβηθούν τίποτα και ζήτησε από αυτούς να τα δώσουν όλα.

Υπάρχουν ερωτηματικά για την ενδεκάδα που θα παρατάξει ο Γιώργος Κοσμάς. Το πρώτο και μεγαλύτερο ερώτημα είναι στον άσο. Εάν δηλαδή θα διατηρήσει τον Λαζάρ που ήταν τραγικός με την Ανόρθωση ή εάν θα επαναφέρει ένα εκ των Κούστερ ή Παναγιώτου.

Εκτός είναι οι Ιωάννου και Ρισβάνης ενώ επιστρέφουν οι Έντσον και Λόχαν. Ερωτηματικό αποτελούν οι Δ. Σολωμού και Κάναντι.