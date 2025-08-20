ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Φιλικό για νεαρούς, ρεζέρβες και τραυματίες

ΝΙΚΟΣ ΜΟΥΛΑΖΙΜΗΣ

Δημοσιευτηκε:

Φιλικό για νεαρούς, ρεζέρβες και τραυματίες

Φιλικό περισσότερο για νεαρούς, ρεζέρβες, παίκτες που ήταν τραυματίες και τελευταία αποκτήματα. Η Ένωση φιλοξενεί σήμερα τον Σπάρτακο στο Τάσος Μάρκου και ο Νταμίρ Κάναντι έχει άλλη μία ευκαιρία να δοκιμάσει σχήματα και πρόσωπα. Η αναβολή της πρεμιέρας με την Πάφο δίνει την ευκαιρία στον Αυστριακό προπονητή να τσεκάρει ξανά το ρόστερ του.

Τα βλέμματα σε Μπαλούα και Έλλα

Ο Νταμίρ Κάναντι αναμένεται πως στο σημερινό φιλικό θα παίξει με Αφρικάνικα φτερά. Τα δύο τελευταία αποκτήματα οι Μπαλούα και Έλλα θα πάρουν περισσότερο χρόνο. Οι δύο Αφρικανοί εξτρέμ θα παίξουν για πρώτη φορά μαζί. Σε αυτούς θα είναι στραμμένα τα βλέμματα. Ήδη ο Τανζανός εξτρέμ Έντουιν Μπαλούα αγωνίστηκε στα δύο τελευταία φιλικά και ενσωματώθηκε για τα καλά με την ομάδα. Ο Γκαμπονέζος εξτρέμ Αντρέ Έλλα θα πραγματοποιήσει το ανεπίσημο ντεμπούτο του με την βυσσινί φανέλα.

Μόνιμος ο Παναγιώτου

Ο τερματοφύλακας Παναγιώτης Παναγιώτης που ανανέωσε τον συμβόλαιο του έγινε μόνιμος κάτοικος Παραλιμνίου. Ο Κύπριος τερματοφύλακας θα πάρει χρόνο και στο σημερινό φιλικό με τον Σπάρτακο. Επίσης χρόνο συμμετοχής θα πάρουν ξανά και οι νεαροί Δημήτρης Σολωμού, Σίμος Σολωμού και Χρίστος Κύζας.

Κατηγορίες

ΚΥΠΡΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΟμαδεςΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝIΟΥ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Νίκολιτς: «Να παίξουμε έξυπνα και με υπομονή – Είμαστε πιο έτοιμοι μετά τις δύσκολες προκρίσεις»

Ελλάδα

|

Category image

Ο Νατέλ ήταν η υπέρβαση και μάλλον ο τελευταίος

ΑΕΛ

|

Category image

Τα πάει καλά στις πρεμιέρες η Ανόρθωση, με έναν μικρό αστερίσκο

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

«Στο στόχαστρο της Μαρσέιγ ο Τσιμίκας»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Έκανε… προκοπή με Γιάννη η ορεξάτη Ελλάδα και σάρωσε με 100άρα τη Λετονία!

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Κύπελλο Ελλάδας: Οι ομάδες που θα συμμετάσχουν στη League Phase

Ελλάδα

|

Category image

Ισόπαλο 2-2 το φιλικό της ΕΝΠ με τον Σπάρτακο στο Παραλίμνι

ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝIΟΥ

|

Category image

Το MLS επιτρέπει στην Κολόμπους Κρου να έχει παλαιστινιακές σημαίες!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Τα 20 εκατομμύρια του Λάζαρ Μάρκοβιτς

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Υπογράφει νέο συμβόλαιο με τη Σίτι ο Λιούις

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Με Καλάμπρια, Μπακασέτα και Τζούριτσιτς η λίστα του Παναθηναϊκού ενόψει Σάμσουνσπορ

Ελλάδα

|

Category image

Kι άλλο άκυρο της Μπρέντφορντ στη Νιούκαστλ για Ουισά

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

ΠΑΟΚ: Απρόοπτο με Πέλκα, Σορετίρε που δεν «πέταξαν» για Κροατία

Ελλάδα

|

Category image

Ιδιάκεθ: «Ανυπομονούμε να δώσουμε το μέγιστο των δυνατοτήτων μας»

ΑΕΚ

|

Category image

Μπεργκ: «Το πιο δύσκολο από όσα έχουμε δώσει μέχρι τώρα...»

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Διαβαστε ακομη