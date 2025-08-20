Φιλικό για νεαρούς, ρεζέρβες και τραυματίες

Φιλικό περισσότερο για νεαρούς, ρεζέρβες, παίκτες που ήταν τραυματίες και τελευταία αποκτήματα. Η Ένωση φιλοξενεί σήμερα τον Σπάρτακο στο Τάσος Μάρκου και ο Νταμίρ Κάναντι έχει άλλη μία ευκαιρία να δοκιμάσει σχήματα και πρόσωπα. Η αναβολή της πρεμιέρας με την Πάφο δίνει την ευκαιρία στον Αυστριακό προπονητή να τσεκάρει ξανά το ρόστερ του.

Τα βλέμματα σε Μπαλούα και Έλλα

Ο Νταμίρ Κάναντι αναμένεται πως στο σημερινό φιλικό θα παίξει με Αφρικάνικα φτερά. Τα δύο τελευταία αποκτήματα οι Μπαλούα και Έλλα θα πάρουν περισσότερο χρόνο. Οι δύο Αφρικανοί εξτρέμ θα παίξουν για πρώτη φορά μαζί. Σε αυτούς θα είναι στραμμένα τα βλέμματα. Ήδη ο Τανζανός εξτρέμ Έντουιν Μπαλούα αγωνίστηκε στα δύο τελευταία φιλικά και ενσωματώθηκε για τα καλά με την ομάδα. Ο Γκαμπονέζος εξτρέμ Αντρέ Έλλα θα πραγματοποιήσει το ανεπίσημο ντεμπούτο του με την βυσσινί φανέλα.

Μόνιμος ο Παναγιώτου

Ο τερματοφύλακας Παναγιώτης Παναγιώτης που ανανέωσε τον συμβόλαιο του έγινε μόνιμος κάτοικος Παραλιμνίου. Ο Κύπριος τερματοφύλακας θα πάρει χρόνο και στο σημερινό φιλικό με τον Σπάρτακο. Επίσης χρόνο συμμετοχής θα πάρουν ξανά και οι νεαροί Δημήτρης Σολωμού, Σίμος Σολωμού και Χρίστος Κύζας.