Kανένα ρίσκο από Κάναντι και τώρα η πρόβα τζενεράλε

Στη φιλική νίκη επί της Αγίας Νάπας (1-0) ο προπονητής της Ένωσης Νταμίρ Κάναντι ακολούθησε χαλαρό ρυθμό και προφύλαξε παίκτες ενόψει του Κυριακάτικου φιλικού με τον ΑΠΟΕΛ στο «Τάσος Μάρκου» που ουσιαστικά θα αποτελέσει την πρόβα τζενεράλε. Όσοι είχαν κάποιες ενοχλήσεις ο Κάναντι δεν ρίσκαρε την συμμετοχή τους. Ο λόγος για τους Έλτζιο Λόχαν, Ροντρίκο Νασιμέντο, Μαρσέλ Κάναντι, Μάρκο Ντίρα που θεωρούνται βασικοί ενώ εκτός ήταν επίσης οι Λοΐζος Κοσμάς, Σίμος Σολωμού καθώς επίσης και ο Ανδρέας Χριστοφή που θα μείνει εκτός για μεγάλο διάστημα.

 Ο Αυστριακός τεχνικός έδωσε χρόνο συμμετοχής σε νεαρούς, σε ρεζέρβες και κάποιους βασικούς. Είδε αυτά που ήθελε να δει. Πήρε τις σημειώσεις του και προετοιμάζει την ομάδα για το δυνατό φιλικό της Κυριακής με τον ΑΠΟΕΛ. Ο νεαρός Χρίστος Κύζας ήταν ο σκόρερ στην φιλική νίκη επί της Αγίας Νάπας με 1-0. Ο νεαρός επιθετικός σκόραρε σε δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι αφού ήταν αυτός που πέτυχε το γκολ και στο 1-1 με την ΑΕΛ. Ο Κύζας φαίνεται να κερδίζει την εμπιστοσύνη του Νταμίρ Κάναντι.

Στο μεταξύ, ο Έντουιν Μπαλούα πραγματοποίησε το ανεπίσημο ντεμπούτο του με την Αγία Νάπα. Ο Τανζανός επιθετικός χωρίς καμία προπόνηση με την υπόλοιπη ομάδα αγωνίστηκε για ένα ημίχρονο. Ασφαλώς και δεν μπορεί να κριθεί. Στην Κύπρο βρίσκεται και το άλλο μεταγραφικό απόκτημα από την Αφρική ο Γκαμπονέζος εξτρέμ Αντρέ Τζιόρτι Έλλα.

 

