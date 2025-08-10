Δείχνει πως βαδίζει στο σωστό δρόμο η Ένωση

Πολύ καλές εντυπώσεις άφησε η Ένωση στο φιλικό 1-1 με την ΑΕΛ στο πλαίσιο της τιμητικής του Ιβάν Τρισκόφσκι.

Παρά τις απουσίες που είχε, έδειξε ότι είναι στο σωστό δρόμο. Γενικά υπάρχει ενθουσιασμός και μεγάλη ικανοποίηση και τα δείγματα γραφής από την νέα ομάδα που χτίζει ο Νταμίρ Κάναντι, είναι άκρως ενθαρρυντικά. Θυμίζουμε πως πριν από το 1-1 με την ΑΕΛ κέρδισε με 3-0 τον Ακρίτα ενώ τώρα ακολουθούν ακόμη δύο φιλικά με Αγία Νάπα και ΑΠΟΕΛ.

Ο Νταμίρ Κάναντι έβγαλε τα δικά του χρήσιμα συμπέρασμα εντούς όμως ο Αυστριακός τεχνικός τόνισε όμως πως υπάρχουν πολλά περιθώρια βελτίωσης μέχρι να φθάσει η ομάδα στο σημείο που θέλει ο ίδιος.

Στο πρώτο ημίχρονο ο Κάναντι που είχε και απουσίες ξεκίνησε με βασική ομάδα. Στην εστία ήταν ο Κούστερ, ο Σάκιτς δεξί μπακ, οι Οκέκε και Ιωάννου στο κέντρο της άμυνας, ο Νασιμέντο αριστερό μπακ, οι Κατσιαρής, Κράιντς και Κάναντι στη μεσαία γραμμή και στην επίθεση οι Χαραλάμπους, Λάτσα και Μουσελιάνι.

Μελανό σημείο του φιλικού με την ΑΕΛ ήταν ο τραυματισμός του Νασιμέντο. Ο Βραζιλιάνος αριστερός μπακ θα υποβληθεί σε ιατρικές εξετάσεις και θα φανεί πόσο σοβαρό είναι το πρόβλημα που αντιμετωπίζει.

Τέλος, ο νεαρός Χρίστος Κύζας, που πριν λίγες μέρες υπέγραψε επαγγελματικό συμβόλαιο, πέτυχε το πρώτο του γκολ με την φανέλα της Ένωσης. Ο Νταμίρ Κάναντι πιστεύει πάνω του και του δίνει ευκαιρίες.