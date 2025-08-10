ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Δείχνει πως βαδίζει στο σωστό δρόμο η Ένωση

ΝΙΚΟΣ ΜΟΥΛΑΖΙΜΗΣ

Δημοσιευτηκε:

Δείχνει πως βαδίζει στο σωστό δρόμο η Ένωση

Η ικανοποίηση Κάναντι και το πρώτο του Κύζα.

Πολύ καλές εντυπώσεις άφησε η Ένωση στο φιλικό 1-1 με την ΑΕΛ στο πλαίσιο της τιμητικής του Ιβάν Τρισκόφσκι.

Παρά τις απουσίες που είχε, έδειξε ότι είναι στο σωστό δρόμο. Γενικά υπάρχει ενθουσιασμός και μεγάλη ικανοποίηση και τα δείγματα γραφής από την νέα ομάδα που χτίζει ο Νταμίρ Κάναντι, είναι άκρως ενθαρρυντικά. Θυμίζουμε πως πριν από το 1-1 με την ΑΕΛ κέρδισε με 3-0 τον Ακρίτα ενώ τώρα ακολουθούν ακόμη δύο φιλικά με Αγία Νάπα και ΑΠΟΕΛ. 

Ο Νταμίρ Κάναντι έβγαλε τα δικά του χρήσιμα συμπέρασμα εντούς όμως ο Αυστριακός τεχνικός τόνισε όμως πως υπάρχουν πολλά περιθώρια βελτίωσης μέχρι να φθάσει η ομάδα στο σημείο που θέλει ο ίδιος. 

Στο πρώτο ημίχρονο ο Κάναντι που είχε και απουσίες ξεκίνησε με βασική ομάδα. Στην εστία ήταν ο Κούστερ, ο Σάκιτς δεξί μπακ, οι Οκέκε και Ιωάννου στο κέντρο της άμυνας, ο Νασιμέντο αριστερό μπακ, οι Κατσιαρής, Κράιντς και Κάναντι στη μεσαία γραμμή και στην επίθεση οι Χαραλάμπους, Λάτσα και Μουσελιάνι. 

Μελανό σημείο του φιλικού με την ΑΕΛ ήταν ο τραυματισμός του Νασιμέντο. Ο Βραζιλιάνος αριστερός μπακ θα υποβληθεί σε ιατρικές εξετάσεις και θα φανεί πόσο σοβαρό είναι το πρόβλημα που αντιμετωπίζει. 

Τέλος, ο νεαρός Χρίστος Κύζας, που πριν λίγες μέρες υπέγραψε επαγγελματικό συμβόλαιο, πέτυχε το πρώτο του γκολ με την φανέλα της Ένωσης. Ο Νταμίρ Κάναντι πιστεύει πάνω του και του δίνει ευκαιρίες. 

Κατηγορίες

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝIΟΥ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Αυτοί είναι οι «αγαπημένοι» παίκτες του Γκουαρντιόλα στο ΝΒΑ!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Πρόταση... μαμούθ του ΠΑΟΚ για τον Ζαφείρη!

Ελλάδα

|

Category image

Δείχνει πως βαδίζει στο σωστό δρόμο η Ένωση

ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝIΟΥ

|

Category image

Στη Σουηδία για το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα ο Παύλος Κοντίδης

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Οι ιταλοί έχουν βάλει τον Παναθηναϊκό στην pole position για την απόκτηση του Καλάμπρια

Ελλάδα

|

Category image

Τελειώνει του Σαγκάλ!

Ελλάδα

|

Category image

Εκτός αποστολής ο Τσιμίκας – Πιο πιθανή η αποχώρησή του!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Σοκ στη Μπέτις: Χάνει τον Ίσκο για τρεις μήνες

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Επίσημα παίκτης της Σάντερλαντ ο Μαζουακού

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Τρελαμένοι Πάφιτες - Πάνε για 5000 στο «Αλφαμέγα»!

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Όλα έτοιμα για την 2η ημέρα του ECOMMBX Cup την Κυριακή 10 Αυγούστου!

Κύπρος

|

Category image

Ο Γιόκιτς έπρεπε να δείξει διαπίστευση για να μπει στο «Σπύρος Κυπριανού»

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Απόλυτα συγκεντρωμένος!

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Μεγάλωσε πολύ!

ΑΡΗΣ

|

Category image

Λίβερπουλ: Χαιρέτησε τον Νούνιες και τώρα… ο παιχταράς στα στόπερ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη