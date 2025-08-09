ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Παπέττας: «Αισιοδοξούμε πως αυτή η δουλειά θα φανεί και στο πρωτάθλημα»

ΝΙΚΟΣ ΜΟΥΛΑΖΙΜΗΣ

Δημοσιευτηκε:

Παπέττας: «Αισιοδοξούμε πως αυτή η δουλειά θα φανεί και στο πρωτάθλημα»

Ικανοποίηση για την πορεία της προετοιμασίας, από τη στελέχωση του ρόστερ και πίστη για καλή πορεία τη νέα χρονιά είναι τα μηνύματα που απορρέουν από τα ενδότερα της Ένωσης. Κάτι που βγαίνει και από τις τοποθετήσεις του εκπρόσωπος Τύπου Γιώργου Παπέττα. 

«Στο Παραλίμνι κρατάμε χαμηλούς τόνους. Υπάρχει συγκρατημένη αισιοδοξία και περιμένουμε την έναρξη του πρωταθλήματος για υλοποίηση των στόχων μας». Για να συμπληρώσει: «Γίνετε αρκετά καλή δουλειά στην προετοιμασία. Υπάρχει ακόμη δρόμος. Υπάρχουν περιθώρια περαιτέρω βελτίωσης. Εκτιμούμε και αισιοδοξούμε πως αυτή η δουλειά θα φανεί και στο πρωτάθλημα».

Για τον προπονητή Νταμίρ Κάναντι ο Γιώργος Παπέττας δήλωσε: «Η δουλειά του κ. Κάναντι φάνηκε από πέρσι. Μαζί του μείναμε στην πρώτη κατηγορία. Φέτος είναι από το ξεκίνημα μαζί μας οπότε και αισιοδοξούμε πως με τον κ. Κάναντι στον πάγκο θα πετύχουμε τους στόχους μας».

Για τα αποτελέσματα και τις εμφανίσεις των φιλικών ο εκπρόσωπος των βυσσινί δήλωσε: «Το πιο σημαντικό είναι η ομάδα να παρουσιαστεί έτοιμη στο πρωτάθλημα και όχι στα φιλικά. Τα φιλικά είναι για τον προπονητή. Η ομάδα θα κριθεί στο πρωτάθλημα».

Τέλος γα τη στελέχωση του ρόστερ, επισήμανε: «Γενικά είμαστε ικανοποιημένοι από τη στελέχωση της ομάδας. Οι περισσότερες κινήσεις έγιναν έγκαιρα και η ομάδα δέθηκε από νωρίς. Έγιναν αρκετές προσθαφαιρέσεις στο ρόστερ. Υπάρχει μία βάση από πέρσι. Ήρθαν καλοί ποδοσφαιριστές στην ομάδα. Θα γίνουν ακόμη δύο προσθήκες. Πιστεύω πως σε σχέση με πέρσι η ομάδα θα είναι ποιο ποιοτική».

Κατηγορίες

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝIΟΥ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Εκλογές σε λίγους μήνες…

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Ο ΚΟΑ, ο Καρούσος, το «ΠΑΠ» και τα στιβαρά χέρια του Χριστοδουλίδη

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Λεκλέρ: «Η Ferrari μπορεί να μην κερδίσει αγώνα φέτος»

AUTO MOTO

|

Category image

«Διαβόλος» με κάθε επισημότητα ο Σέσκο

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Πρόβλημα με Λεβαντόφσκι και στα πιτς για τρεις εβδομάδες

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Παπέττας: «Αισιοδοξούμε πως αυτή η δουλειά θα φανεί και στο πρωτάθλημα»

ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝIΟΥ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Η ψυχρολουσία, η... απάντηση και τα χαμόγελα - Η παρακάμερα του Άρη

ΑΡΗΣ

|

Category image

Ήταν έτοιμος ο Μακρίδης και ενεργοποίησε τις εναλλακτικές επιλογές

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Αυτός είναι ο κάτοχος της φανέλας με το Νο9 στη Ρεάλ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Παίκτης του ΠΑΟΚ ο Γιακουμάκης

Ελλάδα

|

Category image

Νέος πρεσβευτής του Charity Idols ο Iβάν Τρισκόφσκι

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Οι «σειρήνες» που δεν σταματούν για Λοΐζου και η θέση της Ομόνοιας

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Τσιτσιπάς: «Νιώθω πιό αρμονική την σχέση με τον πατέρα μου»

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Xάνει την αρχή της χρονιάς ο Ρόδρι

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Μάλλον η τελευταία ευκαιρία του Μαρτίνς

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Διαβαστε ακομη