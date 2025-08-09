Παπέττας: «Αισιοδοξούμε πως αυτή η δουλειά θα φανεί και στο πρωτάθλημα»

Ικανοποίηση για την πορεία της προετοιμασίας, από τη στελέχωση του ρόστερ και πίστη για καλή πορεία τη νέα χρονιά είναι τα μηνύματα που απορρέουν από τα ενδότερα της Ένωσης. Κάτι που βγαίνει και από τις τοποθετήσεις του εκπρόσωπος Τύπου Γιώργου Παπέττα.

«Στο Παραλίμνι κρατάμε χαμηλούς τόνους. Υπάρχει συγκρατημένη αισιοδοξία και περιμένουμε την έναρξη του πρωταθλήματος για υλοποίηση των στόχων μας». Για να συμπληρώσει: «Γίνετε αρκετά καλή δουλειά στην προετοιμασία. Υπάρχει ακόμη δρόμος. Υπάρχουν περιθώρια περαιτέρω βελτίωσης. Εκτιμούμε και αισιοδοξούμε πως αυτή η δουλειά θα φανεί και στο πρωτάθλημα».

Για τον προπονητή Νταμίρ Κάναντι ο Γιώργος Παπέττας δήλωσε: «Η δουλειά του κ. Κάναντι φάνηκε από πέρσι. Μαζί του μείναμε στην πρώτη κατηγορία. Φέτος είναι από το ξεκίνημα μαζί μας οπότε και αισιοδοξούμε πως με τον κ. Κάναντι στον πάγκο θα πετύχουμε τους στόχους μας».

Για τα αποτελέσματα και τις εμφανίσεις των φιλικών ο εκπρόσωπος των βυσσινί δήλωσε: «Το πιο σημαντικό είναι η ομάδα να παρουσιαστεί έτοιμη στο πρωτάθλημα και όχι στα φιλικά. Τα φιλικά είναι για τον προπονητή. Η ομάδα θα κριθεί στο πρωτάθλημα».

Τέλος γα τη στελέχωση του ρόστερ, επισήμανε: «Γενικά είμαστε ικανοποιημένοι από τη στελέχωση της ομάδας. Οι περισσότερες κινήσεις έγιναν έγκαιρα και η ομάδα δέθηκε από νωρίς. Έγιναν αρκετές προσθαφαιρέσεις στο ρόστερ. Υπάρχει μία βάση από πέρσι. Ήρθαν καλοί ποδοσφαιριστές στην ομάδα. Θα γίνουν ακόμη δύο προσθήκες. Πιστεύω πως σε σχέση με πέρσι η ομάδα θα είναι ποιο ποιοτική».