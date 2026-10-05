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Αυτή είναι η απόφαση της Ρεάλ για Γκιουλέρ – Στο κλαμπ των «μακροχρόνιων συμβολαίων» ως το 2031

ΓΗΠΕΔΟ

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Με την άφιξη του Ζοσέ Μουρίνιο, ο Γκιουλέρ έχει εξελιχθεί σε σταθερή επιλογή στις βασικές ενδεκάδες.

Η Ρεάλ Μαδρίτης συνεχίζει τις κινήσεις της πίσω από τα φώτα της δημοσιότητας, με τον Αρντά Γκιουλέρ να παραμένει στο «Σαντιάγο Μπερναμπέου» έως το 2031.

Ο Τούρκος μέσος και η ισπανική ομάδα έφτασαν σε συμφωνία για την επέκταση της συνεργασίας τους για δύο ακόμη σεζόν, πέρα από το 2029, που ήταν η ημερομηνία λήξης του συμβολαίου που είχε υπογράψει ο 21χρονος όταν εντάχθηκε στη Ρεάλ Μαδρίτης.

Πρόκειται για την πρώτη ανανέωση του Γκιουλέρ από την ημέρα που μετακόμισε στη Μαδρίτη, ενώ οι διαπραγματεύσεις είχαν γίνει γνωστές από την AS στις 10 Σεπτεμβρίου.

Η νέα συμφωνία αποτελεί αναγνώριση και παράλληλα ενισχύει τον ολοένα και μεγαλύτερο ρόλο που αποκτά ο Γκιουλέρ στην ομάδα, στην τέταρτη πλέον σεζόν του ως ποδοσφαιριστής της Ρεάλ.

Αύξηση στις απολαβές του Γκιουλέρ

Η συμφωνία με τον Τούρκο άσο δεν αφορά μόνο την επέκταση του συμβολαίου του, αλλά περιλαμβάνει και αύξηση στις απολαβές του, ανάλογη με το status που έχει αποκτήσει μέσα στην ομάδα.

Με την άφιξη του Ζοσέ Μουρίνιο, ο Γκιουλέρ έχει εξελιχθεί σε σταθερή επιλογή στις βασικές ενδεκάδες. Μέχρι τώρα έχει ξεκινήσει βασικός σε πέντε παιχνίδια της φετινής σεζόν.

Και την περασμένη αγωνιστική περίοδο είχε κομβικό ρόλο, καθώς ξεκίνησε βασικός σε 40 αναμετρήσεις. Ολοκλήρωσε τη σεζόν με 6 γκολ και 14 ασίστ, όντας ο κορυφαίος παίκτης της Ρεάλ στη δεύτερη κατηγορία.

Στο κλειστό κλαμπ των μακροχρόνιων συμβολαίων

Με τη νέα συμφωνία, ο Γκιουλέρ προστίθεται στους ποδοσφαιριστές της Ρεάλ Μαδρίτης που έχουν μακροχρόνια συμβόλαια με τον σύλλογο.

Ο Ντιομαντέ έχει συμφωνία έως το 2033, ενώ Βινίσιους και Κουκουρέγια δεσμεύονται έως το 2032. Τρεντ, Καρέρας, Τσουαμενί και Εσπί έχουν συμβόλαια έως το 2031, όπως πλέον και ο Γκιουλέρ.

Όταν ολοκληρωθεί το νέο του συμβόλαιο, ο παίκτης από το Αλτίνταγκ θα είναι μόλις 26 ετών.

Μουρίνιο: «Έχει τεράστια προοπτική»

Με την ανανέωση του Γκιουλέρ, η Ρεάλ Μαδρίτης επιβεβαιώνει την εμπιστοσύνη της σε έναν ποδοσφαιριστή που θεωρεί σημαντικό τόσο για το παρόν όσο και για το μέλλον.

Οι προπονητές που έχουν συνεργαστεί με τον Αρντά τα τελευταία τρία χρόνια, από τους Αντσελότι και Τσάμπι Αλόνσο μέχρι τους Αρμπελόα και Μουρίνιο, έχουν σταθεί στις σημερινές του ικανότητες, αλλά και στις δυνατότητες που έχει για να εξελιχθεί σε έναν πολύ πιο ολοκληρωμένο και ευέλικτο μέσο.

«Υπάρχουν άνθρωποι πολύ πιο κατάλληλοι από εμένα για να μιλήσουν για την εξέλιξή του, άνθρωποι που έχουν δουλέψει πιο στενά μαζί του από τότε που ήρθε. Για μένα, η ποιότητα του παιχνιδιού του είναι απίστευτη: η αντίληψή του, η αποφασιστικότητα, η δημιουργία, η σταθερότητα που προσφέρει στην ομάδα, η δημιουργικότητά του», ανέφερε ο Μουρίνιο.

Και πρόσθεσε: «Είναι ένας παίκτης με φανταστική προοπτική, ο οποίος έχει ήδη πολύ εντυπωσιακά στατιστικά. Και αυτά δεν προκύπτουν μόνο από τις ασίστ και τα γκολ, αλλά από μια βαθύτερη ανάλυση. Είναι ένας παίκτης με τεράστια επιρροή».

Η Ρεάλ Μαδρίτης, λοιπόν, θα έχει τον Γκιουλέρ στο δυναμικό της τουλάχιστον μέχρι το 2031, επενδύοντας ξεκάθαρα στην περαιτέρω εξέλιξή του.

 

 

 

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