Ανατροπή σε νεκρό χρόνο και… εκτόξευση για την Εθνική Κύπρου!

Δεν τα παράτησε η Εθνική Κύπρου, όταν έδειχνε να στραβώνει η κατάσταση απέναντι στη Λετονία και με ανατροπή πέτυχε τη δεύτερη σερί της νίκη στον 2ο όμιλο της Γ΄ Κατηγορίας του Nations League.

Ο Μάρκους Έντουαρντς σε νεκρό χρόνο (90+4΄), στην 4η του συμμετοχή με το εθνόσημο, σκόραρε το 2ο του γκολ, με το οποίο το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα έφτασε στην ανατροπή με 2-1. Τον δρόμο προς την ανατροπή είχε ανοίξει ο Κωστή (70΄), ο οποίος είχε περάσει ως αλλαγή.

Ένα αποτέλεσμα που έφερε όπως ήταν λογικό, έκσταση στον πάγκο και με το οποίο η Εθνική είναι κοντά στο να βρίσκεται στις προνομιούχες θέσεις. Με εφτά βαθμούς είναι στο -2 από το Μαυροβούνιο και στο +4 από την Αρμενία. Οι δύο αυτές ομάδες κοντράρονται το βράδι (21:45).

Η κούραση από τα συνεχόμενα ματς, ήταν εμφανής στην απόδοση της Εθνικής, όμως χάθηκαν ευκαιρίες. Στο 57΄ ήρθε και η παγωμάρα όταν ο Ντάσκεβιτς με σουτ εντός περιοχής νίκησε τον Φαμπιάνο. Οι αλλαγές του Μάντζιου, έπιασαν τόπο αφού ο Κωστή στο 70΄ ισοφάρισε ενώ ο Τσαρούλλα στο 90+4΄ έδωσε την πάσα στον Έντουαρντς για να κάνει το απίστευτο πλασέ με το αριστερό και να έρθει η σπουδαία νίκη.







Το LIVE του αγώνα

90+4΄ - ΓΚΟΛ για την ΚΥΠΡΟ: Απίστευτο τελείωμα από τον Έντουαρντς με το αριστερό και ανατροπή-νίκης.

75΄ - Ο Μάτρεβιτς έδιωξε με τα πόδια το αριστερό σουτ από τον Κωστή, εντός περιοχής.

70' ΓΚΟΛ για την ΚΥΠΡΟ: Ο Κωστή μυρίστηκε το λάθος στην άμυνα της Λετονίας, πρόλαβε τον τερματοφύλακα Μάτρεβιτς και αφού κέρδισε την κόντρα, ισοφάρισε για την Εθνική μας.

60' Τετ-α-τετ ο Έντουαρτς, απέκρουσε με το σώμα ο κίπερ των φιλοξενουμένων.

57' ΓΚΟΛ για τη Λετονία: Ο Ντάσκεβιτς έκανε την κούρσα, η άμυνα αδράνησε και με ψηλοκρεμαστό σουτ νίκησε τον Φαμπιάνο για το 0-1.

52' Κεφαλιά ψαράκι από τον Μαλεκκίδη, μόλις έξω η μπάλα.

46' Σέντρα στο δεύτερο μέρος.

45'+1 Τέλος πρώτου ημιχρόνου.

26' Σκόραρε ο Πίττας ωστόσο το γκολ ακυρώθηκε καθώς ο Κύπριος επιθετικός ήταν εκτεθειμένος.

22' Νέα απόκρουση σε σουτ του Λοΐζου από τον κίπερ των Λετονών.

18' Απειλεί ξανά η Κύπρος με δυνατό σουτ του Έντουαρτς, μόλις έξω η μπάλα.

17' Συνδυάστηκαν εξαιρετικά οι παίκτες της Εθνικής μας, ο Λοΐζου βρέθηκε σε θέση βολής όμως ο Μάτρεβιτς απέκρουσε με τα πόδια.

11' Πρώτη καλή στιγμή στο παιχνίδι, μετά από συρτό σουτ του Βάπνε, η μπάλα πέρασε μόλις έξω.

1' Σέντρα στο ΓΣΠ!

ΚΥΠΡΟΣ: Φαμπιάνο, Παναγιώτου, Κυπριανού, Μαλεκκίδης, Κονομής, Αρτυματάς (58΄ Χ. Κυριάκου), Κάστανος (90΄ Τσαρούλλα), Έντουαρτς, Λοΐζου (58΄ Κωστή), Κακουλλής (58΄ Γεωργίου), Πίττας (68΄ Νεοφύτου).

ΛΕΤΟΝΙΑ: Μάτρεβιτς, Μπάλοντις, Μέλνικς, Βιέντιες, Τσιγκάνικς, Γιούρκοβσκις, Βάπνε (46΄ Τσούνταρς), Ζελένκοβς, Ντάσκεβιτς (74΄ Αλεξάνιανς), Στροντς, Γκούτκοβσκις.

ΣΚΟΡΕΡ: 70΄ Κωστή, 90+4΄ Έντουαρντς / 57' Ντάσκεβιτς

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: 85΄ Κονομής

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Γκιόργκι Κρουασβίλι (Γεωργία)